بوحجلة: القبض على محكوم بـ30سنة سجن في قضية اغتصاب فتاة وقتلها

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة بالاشتراك مع فوج الطلائع بالقيروان فجر يوم الخميس من إيقاف شخص في العقد الثالث من عمره مطلوب لدى العدالة منذ سنة 2013 ومحكوم بـ30 سنة سجن بالنفاذ العاجل على خلفية اغتصاب فتاة وقتلها ثم الإلقاء بها في بئر بمنطقة الجهينات من معتمدية بوحجلة.
كما تمكنت الفرقة ذاتها بإلقاء القبض على ستة أشخاص أصيلي الجهة المذكورة من يينهم عنصران خطيران صادرة في شأن أحدهم 11 منشور تفتيش متعلقة ببيع الخمر والسرقة والعنف كما صدر في شأنه بطاقة جلب من أجل محاولة القتل العمد بعد أن اعتدى مؤخرا على محامي بواسطة الة حادة.
الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة بالاشتراك مع فوج الطلائع بالقيروان فجر يوم الخميس من إيقاف شخص في العقد الثالث من عمره مطلوب لدى العدالة منذ سنة 2013 ومحكوم بـ30 سنة سجن بالنفاذ العاجل على خلفية اغتصاب فتاة وقتلها ثم الإلقاء بها في بئر بمنطقة الجهينات من معتمدية بوحجلة.
كما تمكنت الفرقة ذاتها بإلقاء القبض على ستة أشخاص أصيلي الجهة المذكورة من يينهم عنصران خطيران صادرة في شأن أحدهم 11 منشور تفتيش متعلقة ببيع الخمر والسرقة والعنف كما صدر في شأنه بطاقة جلب من أجل محاولة القتل العمد بعد أن اعتدى مؤخرا على محامي بواسطة الة حادة.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018