بوحجلة: القبض على محكوم بـ30سنة سجن في قضية اغتصاب فتاة وقتلها

الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة بالاشتراك مع فوج الطلائع بالقيروان فجر يوم الخميس من إيقاف شخص في العقد الثالث من عمره مطلوب لدى العدالة منذ سنة 2013 ومحكوم بـ30 سنة سجن بالنفاذ العاجل على خلفية اغتصاب فتاة وقتلها ثم الإلقاء بها في بئر بمنطقة الجهينات من معتمدية بوحجلة.

كما تمكنت الفرقة ذاتها بإلقاء القبض على ستة أشخاص أصيلي الجهة المذكورة من يينهم عنصران خطيران صادرة في شأن أحدهم 11 منشور تفتيش متعلقة ببيع الخمر والسرقة والعنف كما صدر في شأنه بطاقة جلب من أجل محاولة القتل العمد بعد أن اعتدى مؤخرا على محامي بواسطة الة حادة.