الرابطة 2: حكام الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة غدا الجمعة وبعد غد السبت بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:

المجموعة الاولى

الجمعة 19 جانفي

في المرسى

مستقبل المرسى - امل حمام سوسة نضال اللطيف

في بنزرت (البصيري -دون حضور الجمهور)

ستير جرزونة - مستقبل القصرين سليم بالاخواص

في قربة

النادي القربي - جمعية اريانة نصر الله الجوادي

في صفاقس - 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - نادي محيط قرقنة يوسف السرايري

في تطاوين

اتحاد تطاوين - قوافل قفصة رشدي قزقز

المجموعة الثانية

الجمعة 19 جانفي

في منزل بورقيبة

ملعب منزل بورقيبة - جمعية جربة هيثم قيراط

في جندوبة (اشتراكات فقط)

جندوبة الرياضية - مستقبل سليمان وليد البناني

في اولاد حفوز

اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي امير لوصيف

السبت 20 جانفي

في الرجيش

هلال الشابة - الملعب الصفاقسي وليد البدري

في حمام الانف

نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس اسامة رزق الله