اتحاد الفلاحين: وزارة الفلاحة مسؤولة عن تأخر إنطلاق موسم الزراعات الكبرى

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عقد المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري أمس الاربعاء بمقر المنظمة الفلاحية، وخصص الاجتماع للنظر في الوضع الفلاحي العام وفي النشاط الهيكلي للإتحاد. ولدى تطرقه إلى الوضع العام في البلاد جدد المكتب التنفيذي الموسع تبنيه لما ورد في بيان الإتحاد الصادر يوم الأحد 14 جانفي 2018 بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة.
وحمل المكتب التنفيذي الموسع، مجددا، وزارة الفلاحة مسؤولية تأخر إنطلاق موسم الزراعات الكبرى بسبب نقص البذور الممتازة، داعيا الوزير إلى نشر نتائج التحقيق الذي أذن به يوم 25 ديسمبر 2017 حول هذا الملف وأعرب المكتب عن إستيائه من تفاقم كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار المستلزمات و تدني جودة المدخلات بسبب انعدام المراقبة، وانشغاله من تواصل نقص المياه وعدم وجود استرتيجية وطنية واضحة في المجال المائي وانعدام الدراسات والمشاريع التي تعنى بتحلية المياه وتخصيصها للري إضافة إلى انعدام الإهتمام بمسألة التغيرات المناخية.
وطالب بالإسراع بصرف القسط الثاني من القروض الموسمية، والتعجيل بمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل ،والتسريع في تسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية الدولية، إلى جانب العمل على احكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين والحد من مظاهر الاحتكار والفساد والمسالك الموازية.
وشدد على ضرورة الإسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري في ضوء تواصل تدني مردوديته والتفاعل ايجابيا مع مقترحات الإتحاد خاصة في ما يتعلق بإرساء نظام خاص للتغطية الإجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري والحد من تدهور البنية التحتية وتدني جودة الخدمات المينائية وإحكام توزيع حصص التن الأحمر.
عقد المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري أمس الاربعاء بمقر المنظمة الفلاحية، وخصص الاجتماع للنظر في الوضع الفلاحي العام وفي النشاط الهيكلي للإتحاد. ولدى تطرقه إلى الوضع العام في البلاد جدد المكتب التنفيذي الموسع تبنيه لما ورد في بيان الإتحاد الصادر يوم الأحد 14 جانفي 2018 بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة.
وحمل المكتب التنفيذي الموسع، مجددا، وزارة الفلاحة مسؤولية تأخر إنطلاق موسم الزراعات الكبرى بسبب نقص البذور الممتازة، داعيا الوزير إلى نشر نتائج التحقيق الذي أذن به يوم 25 ديسمبر 2017 حول هذا الملف وأعرب المكتب عن إستيائه من تفاقم كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار المستلزمات و تدني جودة المدخلات بسبب انعدام المراقبة، وانشغاله من تواصل نقص المياه وعدم وجود استرتيجية وطنية واضحة في المجال المائي وانعدام الدراسات والمشاريع التي تعنى بتحلية المياه وتخصيصها للري إضافة إلى انعدام الإهتمام بمسألة التغيرات المناخية.
وطالب بالإسراع بصرف القسط الثاني من القروض الموسمية، والتعجيل بمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل ،والتسريع في تسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية الدولية، إلى جانب العمل على احكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين والحد من مظاهر الاحتكار والفساد والمسالك الموازية.
وشدد على ضرورة الإسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري في ضوء تواصل تدني مردوديته والتفاعل ايجابيا مع مقترحات الإتحاد خاصة في ما يتعلق بإرساء نظام خاص للتغطية الإجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري والحد من تدهور البنية التحتية وتدني جودة الخدمات المينائية وإحكام توزيع حصص التن الأحمر.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018