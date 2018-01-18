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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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غضب على يوتيوب بعد توقيف خدمة الإعلانات عن آلاف القنوات
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الأولى
غضب على يوتيوب بعد توقيف خدمة الإعلانات عن آلاف القنوات
18 جانفي 2018 | 10:57

يواجه موقع "يوتيوب" للفيديوهات غضبا كبيرا في صفوف عدد من المستخدمين، بعدما أوقف خدمة "الإعلانات" عن آلاف القنوات، مما أثر بشكل سيء على دخلهم الشهري.

وقال موقع الفيديوهات إنه غيّر سياسة قواعده، للمرة الثانية خلال 9 أشهر، بشأن القنوات التي يسمح لها بعرض الإعلانات.

والسياسة السابقة كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.

إلا أن الأمور تغيّرت اليوم، حيث باتت القواعد ترغم القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من "مدة المشاهدة" خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى استقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.

وأثارت هذه السياسة الجديدة غضبا في صفوف "مدوني الفيديو"، الذين قالوا إن يوتيوب بات يضيق عليهم الخناق في كل مرة، مشيرين إلى أن "القواعد الجديدة ستؤثر بشكل سلبي على مداخيلنا الشهرية".

من جهته، ذكر متحدث باسم يوتوب أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على مدوني الموقع، مضيفا "ستصبح المنافسة قوية وفي نفس الوقت سنقلل من القنوات والفيديوهات ذات المحتويات الضعيفة وغير الملائمة".

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الأولى
غضب على يوتيوب بعد توقيف خدمة الإعلانات عن آلاف القنوات
18 جانفي 2018 | 10:57

يواجه موقع "يوتيوب" للفيديوهات غضبا كبيرا في صفوف عدد من المستخدمين، بعدما أوقف خدمة "الإعلانات" عن آلاف القنوات، مما أثر بشكل سيء على دخلهم الشهري.

وقال موقع الفيديوهات إنه غيّر سياسة قواعده، للمرة الثانية خلال 9 أشهر، بشأن القنوات التي يسمح لها بعرض الإعلانات.

والسياسة السابقة كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.

إلا أن الأمور تغيّرت اليوم، حيث باتت القواعد ترغم القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من "مدة المشاهدة" خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى استقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.

وأثارت هذه السياسة الجديدة غضبا في صفوف "مدوني الفيديو"، الذين قالوا إن يوتيوب بات يضيق عليهم الخناق في كل مرة، مشيرين إلى أن "القواعد الجديدة ستؤثر بشكل سلبي على مداخيلنا الشهرية".

من جهته، ذكر متحدث باسم يوتوب أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على مدوني الموقع، مضيفا "ستصبح المنافسة قوية وفي نفس الوقت سنقلل من القنوات والفيديوهات ذات المحتويات الضعيفة وغير الملائمة".

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18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
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عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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