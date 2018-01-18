غضب على يوتيوب بعد توقيف خدمة الإعلانات عن آلاف القنوات

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يواجه موقع "يوتيوب" للفيديوهات غضبا كبيرا في صفوف عدد من المستخدمين، بعدما أوقف خدمة "الإعلانات" عن آلاف القنوات، مما أثر بشكل سيء على دخلهم الشهري.
وقال موقع الفيديوهات إنه غيّر سياسة قواعده، للمرة الثانية خلال 9 أشهر، بشأن القنوات التي يسمح لها بعرض الإعلانات.
والسياسة السابقة كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.
إلا أن الأمور تغيّرت اليوم، حيث باتت القواعد ترغم القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من "مدة المشاهدة" خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى استقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.
وأثارت هذه السياسة الجديدة غضبا في صفوف "مدوني الفيديو"، الذين قالوا إن يوتيوب بات يضيق عليهم الخناق في كل مرة، مشيرين إلى أن "القواعد الجديدة ستؤثر بشكل سلبي على مداخيلنا الشهرية".
من جهته، ذكر متحدث باسم يوتوب أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على مدوني الموقع، مضيفا "ستصبح المنافسة قوية وفي نفس الوقت سنقلل من القنوات والفيديوهات ذات المحتويات الضعيفة وغير الملائمة".
يواجه موقع "يوتيوب" للفيديوهات غضبا كبيرا في صفوف عدد من المستخدمين، بعدما أوقف خدمة "الإعلانات" عن آلاف القنوات، مما أثر بشكل سيء على دخلهم الشهري.
وقال موقع الفيديوهات إنه غيّر سياسة قواعده، للمرة الثانية خلال 9 أشهر، بشأن القنوات التي يسمح لها بعرض الإعلانات.
والسياسة السابقة كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.
إلا أن الأمور تغيّرت اليوم، حيث باتت القواعد ترغم القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من "مدة المشاهدة" خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى استقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.
وأثارت هذه السياسة الجديدة غضبا في صفوف "مدوني الفيديو"، الذين قالوا إن يوتيوب بات يضيق عليهم الخناق في كل مرة، مشيرين إلى أن "القواعد الجديدة ستؤثر بشكل سلبي على مداخيلنا الشهرية".
من جهته، ذكر متحدث باسم يوتوب أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على مدوني الموقع، مضيفا "ستصبح المنافسة قوية وفي نفس الوقت سنقلل من القنوات والفيديوهات ذات المحتويات الضعيفة وغير الملائمة".
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018