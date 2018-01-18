بنما والدنمارك وديا يوم 22 مارس المقبل في كوبنهاغ

سيجري منتخب بنما لكرة القدم مباراة ودية دولية مع نظيره الدنماركي يوم 22 مارس المقبل في كوبنهاغ العاصمة الدنماركية وذلك في اطار التحضيرات لمونديال كرة القدم في روسيا الصيف المقبل. ويذكر أن المنتخب البنمي سيخوض الدور الاول من مونديال روسيا 2018 مع منتخبات تونس وانقلترا وبلجيكا.