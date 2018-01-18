بنعروس: القبض على شخصين بتهمة تكوين عصابة بنية الإتجار في المخدرات

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تمكنت يوم 16 جانفي 2018 الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 34 و35 سنة بالقرب من السجن المدني بالهوارب بمعتمدية حاجب لعيون ولاية القيروان وضبطت بحوزتهما 30 صفيحة يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، آلة حادة "سكين" مضخة غاز مشل للحركة ودراجة نارية.
بالتحري معهما تبين أن المادة المحجوزة ليست مادة مخدرة حيث يقومان بإيهام الراغبين في التزود بالمخدرات قصد التحيل عليهم مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما من أجل "تكوين عصابة بنية الإتجار ونقل وعرض لمادة مخدرة وحمل سلاح أبيض دون رخصة" وإدراج طرفين آخرين بالتفتيش شملهما البحث.
تمكنت يوم 16 جانفي 2018 الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 34 و35 سنة بالقرب من السجن المدني بالهوارب بمعتمدية حاجب لعيون ولاية القيروان وضبطت بحوزتهما 30 صفيحة يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، آلة حادة "سكين" مضخة غاز مشل للحركة ودراجة نارية.
بالتحري معهما تبين أن المادة المحجوزة ليست مادة مخدرة حيث يقومان بإيهام الراغبين في التزود بالمخدرات قصد التحيل عليهم مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما من أجل "تكوين عصابة بنية الإتجار ونقل وعرض لمادة مخدرة وحمل سلاح أبيض دون رخصة" وإدراج طرفين آخرين بالتفتيش شملهما البحث.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018