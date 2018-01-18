بنعروس: القبض على شخصين بتهمة تكوين عصابة بنية الإتجار في المخدرات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 16 جانفي 2018 الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 34 و35 سنة بالقرب من السجن المدني بالهوارب بمعتمدية حاجب لعيون ولاية القيروان وضبطت بحوزتهما 30 صفيحة يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، آلة حادة "سكين" مضخة غاز مشل للحركة ودراجة نارية.

بالتحري معهما تبين أن المادة المحجوزة ليست مادة مخدرة حيث يقومان بإيهام الراغبين في التزود بالمخدرات قصد التحيل عليهم مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما من أجل "تكوين عصابة بنية الإتجار ونقل وعرض لمادة مخدرة وحمل سلاح أبيض دون رخصة" وإدراج طرفين آخرين بالتفتيش شملهما البحث.