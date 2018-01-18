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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة
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السياسي
حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة
18 جانفي 2018 | 10:40

أعلنت حركة مشروع تونس اليوم الخميس عن انسحابها من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بتغييرها "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار" وفق الحركة . واعتبر الحزب وفق بيان تحصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء لنسخة منه أن مسار اتفاق قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه "، مؤكدا "تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإنقاذ هذا المسار". وتعقد حركة مشروع تونس ندوة صحفية اليوم بالعاصمة لتسليط الضوء على هذا الموقف ومبرراته.

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السياسي
حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة
18 جانفي 2018 | 10:40

أعلنت حركة مشروع تونس اليوم الخميس عن انسحابها من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بتغييرها "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار" وفق الحركة . واعتبر الحزب وفق بيان تحصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء لنسخة منه أن مسار اتفاق قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه "، مؤكدا "تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإنقاذ هذا المسار". وتعقد حركة مشروع تونس ندوة صحفية اليوم بالعاصمة لتسليط الضوء على هذا الموقف ومبرراته.

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حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة
18 جانفي 2018 السّاعة 10:40
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18 جانفي 2018 السّاعة 00:32
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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