حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة

أعلنت حركة مشروع تونس اليوم الخميس عن انسحابها من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بتغييرها "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار" وفق الحركة . واعتبر الحزب وفق بيان تحصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء لنسخة منه أن مسار اتفاق قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه "، مؤكدا "تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإنقاذ هذا المسار". وتعقد حركة مشروع تونس ندوة صحفية اليوم بالعاصمة لتسليط الضوء على هذا الموقف ومبرراته.