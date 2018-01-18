سوسة: معلم يقدم على الانتحار في ميناء ترفيهي

مكتب الساحل-الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: أقدم صباح اليوم معلم بجهة "التفالة" من مواليد 1967 على الانتحار في الميناء بعد أن ألقى بنفسه ورغم محاولات عدد من الحراس والمواطنين لإخراجه من خلال تمكينه من حبل الإمساك به إلا انه رفض ليفارق الحياة.

وقد تحول ممثل عن النيابة العمومية والحماية المدنية والأمن على عين المكان وتم الأذن بنقل الجثة إلى المستشفى الجامعي حشاد لعرضها على الطبيب الشرعي وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن الهالك يعاني من اضطرابات نفسية.