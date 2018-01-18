بنزرت: حجز 300 خرطوشة وكمية من البارود بورشتين سريتين

تمكنت اليوم الخميس مصالح وحدة التوقي من الارهاب التابعة للحرس الوطني ببنزرت، من الكشف عن ورشتين سريتين باحد المناطق الريفية بمعتمدية غزالة ،لصنع الذخيرة الحية واصلاح البنادق، وترويجها في المسالك الموازية دون الحصول على الاذون القانونية اللازمة،وفق ما اكده مصدر امني مسؤول.

واوضح المصدر أن مصالح الحرس الوطني وعقب رصدها لهاتين الورشتين وبعد استشارة النيابة العمومية القت القبض على نفرين وحجزت 300 خرطوشة صيد وكمية من البارود سريع الالتهاب وعدد من ادوات لصنع واصلاح البنادق ،وحوالي كيلوغرام ونصف من الرش والة لصنع خراطيش صيد الخنزير.

وقد تعهد مركز الحرس الوطني بغزالة بمواصلة البحث في القضية مع المتهمين الذين يواجهان تهمة جريمة مسك ذخيرة حربية وادوات لصنع واصلاح السلاح .