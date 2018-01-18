سيدي بوزيد: الموافقة على جبر الأضرار لـ 377 فلاحا

أفادت رئيسة قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد مفيدة زارعي ان السلطات الجهوية، وافقت على جبر الاضرار الفلاحية ل377 فلاحا من معتمديات الرقاب والمكناسي والمزونة بعنوان سنة 2014، وذلك عملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 13 نوفمبر 2017 حول جبر الاضرار الفلاحية لموسم 2016 -2017.

وأضافت زارعي بأن قيمة التعويضات بلغت 863 ألف دينار، أي ما يعادل 30 بالمائة من قيمة الاضرار التي لحقت ب2268 هكتارا من الزيتون و434 هكتارا من الخضروات، وذلك جراء نزول امطار مصحوبة بالبرد يوم 12 سبتمبر 2014.

كما أكدت انه تمت المصادقة على القائمات النهائية للفلاحين المعنيين، وبإمكانهم الحصول على تعويضاتهم.

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