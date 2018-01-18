حسن الزرقوني: 45% من الأطباء الجُدد غادروا تونس

أفاد صباح اليوم الخميس، مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر الأراء، حسن الزرقوني أن 45% من الأطباء الجدد المسجلين في هيئة الأطباء سنة 2017 غادروا البلاد.

واعتبر حسن الزرقوني، في برنامج الماتينال على راديو شمس آف آم، أن هذا الرقم هو ناقوس خطر لأن تونس في حاجة لأبنائها في هذه الفترة.

كما أشار الزرقوني إلى أن حوالي 2000 مهندس غادروا تونس أيضا خاصة في مجال الإعلامية .