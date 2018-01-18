"سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أدينت كندية بقتل صديقتها، بعد اكتشاف سلاح الجريمة ظاهرا في صورة سيلفي لهما نشرت على موقع فيسبوك قبل ارتكاب الجريمة.

وقضت محكمة بسجن شايان روز أنطوان، 21 عاما، سبع سنوات لارتكاب جريمة قتل صديقتها بريتني غارغول، 18 عاما.

وكانت الشرطة قد عثرت قبل عامين على جثة بريتني مخنوقة بالقرب من مكب نفايات في مدينة ساسكاتون بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، وعثروا على حزام بجوار الجثة ولم يعرفوا الجاني.

وبمراجعة الفيسبوك تم اكتشاف صورة سيلفي لأنطوان، وكانت ترتدي نفس الحزام المستخدم في ارتكاب الجريمة، ونشرت الصوررة مع الضحية قبل ساعات من قتلها.

وقالت أنطوان إنهما كانتا في حالة سكر، ودخلتا في مشادة محتدمة.

ودافعت عن نفسها بأنها لا تتذكر أنها قتلت صديقتها، وإن كانت اعترفت بمسؤوليتها عن موتها.

وقالت في بيان أمام المحكمة ألقاه محاميها :"لن أسامح نفسي أبدا. ومهما قلت أو فعلت فلن تعود (بريتني) للحياة مرة أخرى.أنا أسفة جدا جدا..ما كان يجب أن يحدث هذا".