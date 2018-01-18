"سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها

-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018
أدينت كندية بقتل صديقتها، بعد اكتشاف سلاح الجريمة ظاهرا في صورة سيلفي لهما نشرت على موقع فيسبوك قبل ارتكاب الجريمة.
وقضت محكمة بسجن شايان روز أنطوان، 21 عاما، سبع سنوات لارتكاب جريمة قتل صديقتها بريتني غارغول، 18 عاما.
وكانت الشرطة قد عثرت قبل عامين على جثة بريتني مخنوقة بالقرب من مكب نفايات في مدينة ساسكاتون بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، وعثروا على حزام بجوار الجثة ولم يعرفوا الجاني.
وبمراجعة الفيسبوك تم اكتشاف صورة سيلفي لأنطوان، وكانت ترتدي نفس الحزام المستخدم في ارتكاب الجريمة، ونشرت الصوررة مع الضحية قبل ساعات من قتلها.
وقالت أنطوان إنهما كانتا في حالة سكر، ودخلتا في مشادة محتدمة.
ودافعت عن نفسها بأنها لا تتذكر أنها قتلت صديقتها، وإن كانت اعترفت بمسؤوليتها عن موتها.
وقالت في بيان أمام المحكمة ألقاه محاميها :"لن أسامح نفسي أبدا. ومهما قلت أو فعلت فلن تعود (بريتني) للحياة مرة أخرى.أنا أسفة جدا جدا..ما كان يجب أن يحدث هذا".
أدينت كندية بقتل صديقتها، بعد اكتشاف سلاح الجريمة ظاهرا في صورة سيلفي لهما نشرت على موقع فيسبوك قبل ارتكاب الجريمة.
وقضت محكمة بسجن شايان روز أنطوان، 21 عاما، سبع سنوات لارتكاب جريمة قتل صديقتها بريتني غارغول، 18 عاما.
وكانت الشرطة قد عثرت قبل عامين على جثة بريتني مخنوقة بالقرب من مكب نفايات في مدينة ساسكاتون بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، وعثروا على حزام بجوار الجثة ولم يعرفوا الجاني.
وبمراجعة الفيسبوك تم اكتشاف صورة سيلفي لأنطوان، وكانت ترتدي نفس الحزام المستخدم في ارتكاب الجريمة، ونشرت الصوررة مع الضحية قبل ساعات من قتلها.
وقالت أنطوان إنهما كانتا في حالة سكر، ودخلتا في مشادة محتدمة.
ودافعت عن نفسها بأنها لا تتذكر أنها قتلت صديقتها، وإن كانت اعترفت بمسؤوليتها عن موتها.
وقالت في بيان أمام المحكمة ألقاه محاميها :"لن أسامح نفسي أبدا. ومهما قلت أو فعلت فلن تعود (بريتني) للحياة مرة أخرى.أنا أسفة جدا جدا..ما كان يجب أن يحدث هذا".
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018