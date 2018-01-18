تطبيق ينهي 'معضلة' نسيان كلمات المرور

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يتولّى تطبيق Kaspersky Password Manager تخزين كل كلمة مرور بشكل آمن. إذ يكفي أن تتذكر كلمة مرور رئيسية واحدة للوصول إلى كل كلمات مرورك الفردية.

ويبسّط ذلك التطبيق إدارة عملية الأمن لكل كلمات مرورك؛ فبفضل مخزن كلمات المرور الآمن، سيتم تخزين كل كلمات مرورك وبيانات بطاقات ائتمانك وعناوينك وملاحظاتك وغيرها من المعلومات الشخصية الأساسية بأمان مطلق.

وحسب ما نقلت سكاي نيوز عن "البوابة العربية للأخبار التقنية" فمن السهل مزامنة كل كلمات مرورك بحيث يمكنك الوصول إليها عبر حساب My Kaspersky المجاني أو عبر حاسوبك الشخصي وأجهزة ماكو آيفون وآيباد وهاتفك وجهازك اللوحي العاملان بنظام التشغيل أندرويد.