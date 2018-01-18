بسبب سؤال.. ترامب يطرد صحفي من البيت الأبيض

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

طرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسل شبكة CNN جيم أكوستا من مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بسبب سؤال.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الرئيس الأمريكي كان يجري مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأصر مراسل CNN على سؤال الرئيس الأمريكي حول عبارة "الدول القذرة" التي وصف بها السلفادور وهايتي ودول أفريقيا، وقال له: "سيدي الرئيس هل قلت حقا إنك تريد مهاجرين من النرويج؟ هل قلت إنك تريد مزيدا من الناس من النرويج؟".

عندها نظر له الرئيس الأمريكي، وأشار له قائلا "أخرج".

ثم قال لباقي الصحفيين "أنا أريد المهاجرين من كل مكان" وظهرت مساعدة الرئيس الأمريكي تقول للصحفي "شكرا يا جيم حان وقت خروجك".