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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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ميسي يوجه رسالة عاطفية مؤثرة لرونالدينيو
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الأولى
ميسي يوجه رسالة عاطفية مؤثرة لرونالدينيو
18 جانفي 2018 | 07:02

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله كرة القدم.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع انستغرام: "كما كنت أقول دوما، تعلمت الكثير إلى جوارك. سأكون ممتنا لك دائما لجعلك الأمور أكثر سهولة حين انضممت للفريق".

وتابع ميسي: "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأتشارك معك أمورا كثيرة وأنا سعيد جدا بذلك لأنه إضافة لكونك نجم في الكرة، أنت شخص عظيم وهذا هو الأهم".

وأتم ميسي "رغم قرارك بالاعتزال، لن تنسى أبدا كرة القدم ابتسامتك… أتمنى لك الأفضل يا روني"، وفقا لوكالة "سونتيك".

وبدأ رونالدينيو،37 عاما، مسيرته الاحترافية مع جريميو البرازيلي، قبل الرحيل لأوروبا عبر بوابة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى برشلونة الإسباني الذي صنع معه تاريخا كبيرا.

وارتدى رونالدينيو قميص ميلان الإيطالي، قبل أن ينضم لكيريتارو المكسيكي ومنه إلى فلامنغو وفلومينينزي وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.

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الأولى
ميسي يوجه رسالة عاطفية مؤثرة لرونالدينيو
18 جانفي 2018 | 07:02

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله كرة القدم.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع انستغرام: "كما كنت أقول دوما، تعلمت الكثير إلى جوارك. سأكون ممتنا لك دائما لجعلك الأمور أكثر سهولة حين انضممت للفريق".

وتابع ميسي: "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأتشارك معك أمورا كثيرة وأنا سعيد جدا بذلك لأنه إضافة لكونك نجم في الكرة، أنت شخص عظيم وهذا هو الأهم".

وأتم ميسي "رغم قرارك بالاعتزال، لن تنسى أبدا كرة القدم ابتسامتك… أتمنى لك الأفضل يا روني"، وفقا لوكالة "سونتيك".

وبدأ رونالدينيو،37 عاما، مسيرته الاحترافية مع جريميو البرازيلي، قبل الرحيل لأوروبا عبر بوابة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى برشلونة الإسباني الذي صنع معه تاريخا كبيرا.

وارتدى رونالدينيو قميص ميلان الإيطالي، قبل أن ينضم لكيريتارو المكسيكي ومنه إلى فلامنغو وفلومينينزي وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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