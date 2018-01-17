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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
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السياسي
المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
18 جانفي 2018 | 00:32

صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على الصيغة النهائية لقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتمّت أيضا المصادقة على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أنهت أعمالها في هذه المرحلة من مسار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على أن تستكمل أعمالها في فترة لاحقة بعد صدور القرارين المذكورين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوصلها بالترشّحات لعضوية الهيئة في الأصناف المطلوبة.

وات
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السياسي
المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
18 جانفي 2018 | 00:32

صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على الصيغة النهائية لقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتمّت أيضا المصادقة على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أنهت أعمالها في هذه المرحلة من مسار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على أن تستكمل أعمالها في فترة لاحقة بعد صدور القرارين المذكورين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوصلها بالترشّحات لعضوية الهيئة في الأصناف المطلوبة.

وات
تقرؤون أيضا
المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
18 جانفي 2018 السّاعة 00:32
صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء...
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مؤتمر اتحاد الاعراف :اليوم وداد بوشماوي تعلن انسحابها
17 جانفي 2018 السّاعة 21:00
راجت خلال الساعات الاخيرة أنباء تفيد بانسحاب...
المزيد >>
أعوان الـ«ستاغ» يلغون الإضراب
17 جانفي 2018 السّاعة 21:00
قررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلغاء...
المزيد >>
خاص بالشروق:تشكيل لجنة تحقيق في التصرّف العشوائي في «النفايات الخطرة»
17 جانفي 2018 السّاعة 21:00
صرّح نائب كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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