المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة

صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على الصيغة النهائية لقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتمّت أيضا المصادقة على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أنهت أعمالها في هذه المرحلة من مسار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على أن تستكمل أعمالها في فترة لاحقة بعد صدور القرارين المذكورين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوصلها بالترشّحات لعضوية الهيئة في الأصناف المطلوبة.

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