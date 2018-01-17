المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة

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صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على الصيغة النهائية لقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتمّت أيضا المصادقة على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أنهت أعمالها في هذه المرحلة من مسار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على أن تستكمل أعمالها في فترة لاحقة بعد صدور القرارين المذكورين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوصلها بالترشّحات لعضوية الهيئة في الأصناف المطلوبة.
صادقت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على الصيغة النهائية لقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتمّت أيضا المصادقة على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أنهت أعمالها في هذه المرحلة من مسار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على أن تستكمل أعمالها في فترة لاحقة بعد صدور القرارين المذكورين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوصلها بالترشّحات لعضوية الهيئة في الأصناف المطلوبة.
-
00:32المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
18 جانفي 2018
-
-
23:51غدا الخميس: إنقطاع التيار الكهربائي بكامل معتمدية ذهيبة
17 جانفي 2018
-
23:11بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم المهام
17 جانفي 2018
-
22:51سمير ماجول: "لو انسحب الجميع من وثيقة قرطاج منظمة الأعراف ستبقى"
17 جانفي 2018
-
-
22:35صفاقس: ضبط 4 أشخاص كانوا يعتزمون الإبحار خلسة نحو ايطاليا
17 جانفي 2018
-
22:04من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟
17 جانفي 2018
-
21:41عاجل: سمير ماجول رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
17 جانفي 2018
-
21:28النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه ببوصبيع غدا
17 جانفي 2018
-
21:09قائمة سمير ماجول تسيطر على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
21:01غزالة: الكشف عن مقرين لصنع الذخيرة وحجز 300 خرطوشة
17 جانفي 2018
-
20:57فوزي الشرفي يعلن عن تجميد نشاطه في حزب المسار
17 جانفي 2018
-
20:49بيليه يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو
17 جانفي 2018
-
20:38أسامة العمدوني ينضم لصفوف النادي البنزرتي
17 جانفي 2018
-
20:23فنزويلا: موجة نهب تغلق المتاجر وتشيع الخوف
17 جانفي 2018
-
-
19:56مرتضى بن وناس: عدت إلى النجم الساحلي دون شروط
17 جانفي 2018
-
19:44ينظمه اتحاد الشغل: 50 وفدا نقابيا دوليا وعربيا يحضرون المؤتمر الدولي لدعم فلسطين
17 جانفي 2018
-
19:33إعلان حالة طوارئ عاجلة في مدينة يابانية
17 جانفي 2018