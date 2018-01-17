بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد

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قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.
واكدت بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنها قامت بدورها وإنه ربما تكون هناك أخطاء لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية في فترة توليها رئاسة منظمة الأعراف، على غرار الحوار الوطني وجائزة نوبل.
وأضافت بوشماوي أنه وخلال عهدتها تم فتح باب جديد للحوار والتقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتحقق النجاح في إرساء علاقة تقارب بين المنظمتين.
واشارت الى أنه مازال هناك ملفات كبيرة في الانتظار على طاولة المكتب التنفيذي الجديد.
للإشارة فقد تم انتخاب سمير ماجول مساء اليوم الاريعاء 17 جانفي 2018 رئيسا لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.
واكدت بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنها قامت بدورها وإنه ربما تكون هناك أخطاء لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية في فترة توليها رئاسة منظمة الأعراف، على غرار الحوار الوطني وجائزة نوبل.
وأضافت بوشماوي أنه وخلال عهدتها تم فتح باب جديد للحوار والتقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتحقق النجاح في إرساء علاقة تقارب بين المنظمتين.
واشارت الى أنه مازال هناك ملفات كبيرة في الانتظار على طاولة المكتب التنفيذي الجديد.
للإشارة فقد تم انتخاب سمير ماجول مساء اليوم الاريعاء 17 جانفي 2018 رئيسا لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
-
00:32المصادقة على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
18 جانفي 2018
-
-
23:51غدا الخميس: إنقطاع التيار الكهربائي بكامل معتمدية ذهيبة
17 جانفي 2018
-
23:11بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم المهام
17 جانفي 2018
-
22:51سمير ماجول: "لو انسحب الجميع من وثيقة قرطاج منظمة الأعراف ستبقى"
17 جانفي 2018
-
-
22:35صفاقس: ضبط 4 أشخاص كانوا يعتزمون الإبحار خلسة نحو ايطاليا
17 جانفي 2018
-
22:04من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟
17 جانفي 2018
-
21:41عاجل: سمير ماجول رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
17 جانفي 2018
-
21:28النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه ببوصبيع غدا
17 جانفي 2018
-
21:09قائمة سمير ماجول تسيطر على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
21:01غزالة: الكشف عن مقرين لصنع الذخيرة وحجز 300 خرطوشة
17 جانفي 2018
-
20:57فوزي الشرفي يعلن عن تجميد نشاطه في حزب المسار
17 جانفي 2018
-
20:49بيليه يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو
17 جانفي 2018
-
20:38أسامة العمدوني ينضم لصفوف النادي البنزرتي
17 جانفي 2018
-
20:23فنزويلا: موجة نهب تغلق المتاجر وتشيع الخوف
17 جانفي 2018
-
-
19:56مرتضى بن وناس: عدت إلى النجم الساحلي دون شروط
17 جانفي 2018
-
19:44ينظمه اتحاد الشغل: 50 وفدا نقابيا دوليا وعربيا يحضرون المؤتمر الدولي لدعم فلسطين
17 جانفي 2018
-
19:33إعلان حالة طوارئ عاجلة في مدينة يابانية
17 جانفي 2018