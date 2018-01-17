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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد
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الأولى
بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد
18 جانفي 2018 | 00:28

قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من  المنظمة مرفوعة الرأس.

واكدت بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنها قامت بدورها وإنه ربما تكون هناك أخطاء لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية في فترة توليها رئاسة منظمة الأعراف، على غرار الحوار الوطني وجائزة نوبل.

وأضافت بوشماوي أنه وخلال عهدتها تم فتح باب جديد للحوار والتقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتحقق النجاح في إرساء علاقة تقارب بين المنظمتين.

واشارت الى أنه مازال هناك ملفات كبيرة في الانتظار على طاولة المكتب التنفيذي الجديد.

للإشارة فقد تم انتخاب سمير ماجول مساء اليوم الاريعاء 17 جانفي 2018 رئيسا لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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18 جانفي 2018 السّاعة 00:28
قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.
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جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018
18 جانفي 2018 السّاعة 00:00
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الأولى
بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد
18 جانفي 2018 | 00:28

قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من  المنظمة مرفوعة الرأس.

واكدت بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنها قامت بدورها وإنه ربما تكون هناك أخطاء لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية في فترة توليها رئاسة منظمة الأعراف، على غرار الحوار الوطني وجائزة نوبل.

وأضافت بوشماوي أنه وخلال عهدتها تم فتح باب جديد للحوار والتقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتحقق النجاح في إرساء علاقة تقارب بين المنظمتين.

واشارت الى أنه مازال هناك ملفات كبيرة في الانتظار على طاولة المكتب التنفيذي الجديد.

للإشارة فقد تم انتخاب سمير ماجول مساء اليوم الاريعاء 17 جانفي 2018 رئيسا لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد
18 جانفي 2018 السّاعة 00:28
قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018
18 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018
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كاريكاتير اليوم
18 جانفي 2018 السّاعة 00:00
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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