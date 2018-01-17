بوشماوي: خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.. وهناك ملفات كبيرة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قالت الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي أنها خرجت من المنظمة مرفوعة الرأس.

واكدت بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنها قامت بدورها وإنه ربما تكون هناك أخطاء لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية في فترة توليها رئاسة منظمة الأعراف، على غرار الحوار الوطني وجائزة نوبل.

وأضافت بوشماوي أنه وخلال عهدتها تم فتح باب جديد للحوار والتقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتحقق النجاح في إرساء علاقة تقارب بين المنظمتين.

واشارت الى أنه مازال هناك ملفات كبيرة في الانتظار على طاولة المكتب التنفيذي الجديد.

للإشارة فقد تم انتخاب سمير ماجول مساء اليوم الاريعاء 17 جانفي 2018 رئيسا لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.