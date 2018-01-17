نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري

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أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا نذير القطاري)، تتطابق بنسبة 90 بالمائة مع صور شخص هويته الافتراضية تقول أنه رجب الحفيان العبيدي، أحد جنود كتيبة حسين الجويفي الليبية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أنه تم التثبت من هوية صاحب الصورة، بعد التواصل مع فريق من الخبراء مختص في معالجة الصور والبحث فيها، مضيفة أن العبيدي كان قد أصيب في منطقة الصابري في بنغازي الليبية، وتم نقله الي مصر للتداوي، وأدت اصابته إلى بتر رجله اليسرى ثم توفي لاحقا.
وأفادت بأن صفحة على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تدعى "وفيات مدينة البيضاء الأصلية انا لله وانا إليه راجعون" قامت بنشر هذه الصورة في 16 جويلية 2017 لنعيه.
وطالبت النقابة السلطات التونسية بتسريع العمل على ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي، ونشرت في هذا الصدد، تقرير الإختبار الأولي للصور المتقاطعة الذي تحصلت عليه من الخبراء على شكل pdf ، والذي يرجح أن الصور تعود لهوية رجب الحفيان العبيدي الجندي بكتيبة حسين الجويفي.
وذكرت بأن سنية رجب، نشرت أمس الثلاثاء على صفحتها الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة قالت إنها لإبنها نذير القطاري المصور الصحفي المختفي في ليبيا صحبة الصحفي سفيان الشورابي منذ 8 سبتمبر 2014 ، لتعمل النقابة فور تلقيها الخبر على التثبت من صحة الصورة ومصدرها.
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا نذير القطاري)، تتطابق بنسبة 90 بالمائة مع صور شخص هويته الافتراضية تقول أنه رجب الحفيان العبيدي، أحد جنود كتيبة حسين الجويفي الليبية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أنه تم التثبت من هوية صاحب الصورة، بعد التواصل مع فريق من الخبراء مختص في معالجة الصور والبحث فيها، مضيفة أن العبيدي كان قد أصيب في منطقة الصابري في بنغازي الليبية، وتم نقله الي مصر للتداوي، وأدت اصابته إلى بتر رجله اليسرى ثم توفي لاحقا.
وأفادت بأن صفحة على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تدعى "وفيات مدينة البيضاء الأصلية انا لله وانا إليه راجعون" قامت بنشر هذه الصورة في 16 جويلية 2017 لنعيه.
وطالبت النقابة السلطات التونسية بتسريع العمل على ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي، ونشرت في هذا الصدد، تقرير الإختبار الأولي للصور المتقاطعة الذي تحصلت عليه من الخبراء على شكل pdf ، والذي يرجح أن الصور تعود لهوية رجب الحفيان العبيدي الجندي بكتيبة حسين الجويفي.
وذكرت بأن سنية رجب، نشرت أمس الثلاثاء على صفحتها الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة قالت إنها لإبنها نذير القطاري المصور الصحفي المختفي في ليبيا صحبة الصحفي سفيان الشورابي منذ 8 سبتمبر 2014 ، لتعمل النقابة فور تلقيها الخبر على التثبت من صحة الصورة ومصدرها.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018