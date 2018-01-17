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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
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الأولى
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 | 17:08

تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية  السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة روالبندي الباكستانية في 27 ديسمبر 2007، وذلك في كتاب نشره أحد زعماء الحركة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

واعترف أحد زعماء طالبان باكستان  يُدعى "أبو منصور عاصم مفتي نور والي"،  بمسؤولية  حركته عن مقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في كتاب ألّفه ، صدر مؤخرا، وحمل عنوان "انقلاب محسود جنوب وزيرستان... من راج البريطاني وحتى الإمبريالية الأمريكية".

وحسب ما ورد في الكتاب ،فإن طالبان أقدمت على اغتيال الزعيمة الباكستانية  بانتحاريين أحدهما يدعى "بلال" والآخر "إكرام الله".

وكشف أبو منصور أن بلال أطلق النار على رئيسة الوزراء من مسدس لتصيب الرصاصة عنقها، ثم فجّر حزاما ناسفا كان يرتديه وسط المشاركين في الاجتماع الانتخابي، فيما لاذ  "إكرام الله" بالفرار ، دون أن يوضح المؤلف طبيعة دوره في عملية الاغتيال.

وذكر الكاتب أن حركته حاولت اغتيال بوتو في هجوم انتحاري  آخر استهدف موكبها جرت في أكتوبر 2007 دون أن تتمكن من اغتيالها.

وكالات
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طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
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الأولى
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 | 17:08

تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية  السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة روالبندي الباكستانية في 27 ديسمبر 2007، وذلك في كتاب نشره أحد زعماء الحركة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

واعترف أحد زعماء طالبان باكستان  يُدعى "أبو منصور عاصم مفتي نور والي"،  بمسؤولية  حركته عن مقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في كتاب ألّفه ، صدر مؤخرا، وحمل عنوان "انقلاب محسود جنوب وزيرستان... من راج البريطاني وحتى الإمبريالية الأمريكية".

وحسب ما ورد في الكتاب ،فإن طالبان أقدمت على اغتيال الزعيمة الباكستانية  بانتحاريين أحدهما يدعى "بلال" والآخر "إكرام الله".

وكشف أبو منصور أن بلال أطلق النار على رئيسة الوزراء من مسدس لتصيب الرصاصة عنقها، ثم فجّر حزاما ناسفا كان يرتديه وسط المشاركين في الاجتماع الانتخابي، فيما لاذ  "إكرام الله" بالفرار ، دون أن يوضح المؤلف طبيعة دوره في عملية الاغتيال.

وذكر الكاتب أن حركته حاولت اغتيال بوتو في هجوم انتحاري  آخر استهدف موكبها جرت في أكتوبر 2007 دون أن تتمكن من اغتيالها.

وكالات
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17 جانفي 2018 السّاعة 17:42
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
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نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
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طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
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النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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