الناطق الرسمي لمؤتمر اتحاد الاعراف: ميزانية المنظمة تسجل عجزا مستمرا، لكنه بدأ في التراجع

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أقرّ النّاطق الرّسمي باسم المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، البشير بوجدي، الاربعاء، ان الموارد المالية المرصودة لمنظمة الاعراف لا تكفي لتغطية المصاريف مما يجعل الميزانية ترزح تحت العجز الذي بدأ في التراجع".
وتبني منظمة الاعراف ميزانيتها الى جانب موارد مالية تدفعها الدولة الى المنظمات الثلاث الكبرى الاكثر تمثيلية (اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين ) على المساهمات الماليّة للمنخرطين تحت لواء المنظمة وموارد مالية اخرى.
وأكدّ بوجدي، عضو المكتب التنفيذي المتخلي (برئاسة وداد بوشماوي)، "أنّ التقرير المالي للمنظمة، الذي عرض الاربعاء خلال المؤتمر الوطني، سجل عجزا معبرا عن امله في ان تتحسن موارد ميزانية المنظمة بما يساهم في تقليص هذا العجز" .
وافتتحت منظمة الاعراف مؤتمرها 16 عشر، الاربعاء، والذي شهد انسحاب وداد بوشماوي، التي تراست المنظمة لفترتين بعد ثورة 2010 وقادت حملة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعززت خظوظها في الفوز من خلال اشرافها على تجديد الهياكل الجهوية للمنظمة.
ويطرح المشاركون البالغ عددهم زهاء 2180 مؤتمرا، عقب المصادقة على التقريرين المالي والادبي المشاكل التي تواجه المنظمة وخاصة على المستوى الجهوي.
ويتوقع المشرفون ان يتوصل المكتب التنفيذي المشكل من 31 عضوا بعد الانتخابات والتعيينات، مساء الاربعاء، الى انتخاب رئيس جديد للمنظمة في وقت لم تتحدد فيه ملامح الشخصية الاكثر حظا للفوز بالمنصب بعد تخلي بوشماوي في آخر لحظة.
أقرّ النّاطق الرّسمي باسم المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، البشير بوجدي، الاربعاء، ان الموارد المالية المرصودة لمنظمة الاعراف لا تكفي لتغطية المصاريف مما يجعل الميزانية ترزح تحت العجز الذي بدأ في التراجع".
وتبني منظمة الاعراف ميزانيتها الى جانب موارد مالية تدفعها الدولة الى المنظمات الثلاث الكبرى الاكثر تمثيلية (اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين ) على المساهمات الماليّة للمنخرطين تحت لواء المنظمة وموارد مالية اخرى.
وأكدّ بوجدي، عضو المكتب التنفيذي المتخلي (برئاسة وداد بوشماوي)، "أنّ التقرير المالي للمنظمة، الذي عرض الاربعاء خلال المؤتمر الوطني، سجل عجزا معبرا عن امله في ان تتحسن موارد ميزانية المنظمة بما يساهم في تقليص هذا العجز" .
وافتتحت منظمة الاعراف مؤتمرها 16 عشر، الاربعاء، والذي شهد انسحاب وداد بوشماوي، التي تراست المنظمة لفترتين بعد ثورة 2010 وقادت حملة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعززت خظوظها في الفوز من خلال اشرافها على تجديد الهياكل الجهوية للمنظمة.
ويطرح المشاركون البالغ عددهم زهاء 2180 مؤتمرا، عقب المصادقة على التقريرين المالي والادبي المشاكل التي تواجه المنظمة وخاصة على المستوى الجهوي.
ويتوقع المشرفون ان يتوصل المكتب التنفيذي المشكل من 31 عضوا بعد الانتخابات والتعيينات، مساء الاربعاء، الى انتخاب رئيس جديد للمنظمة في وقت لم تتحدد فيه ملامح الشخصية الاكثر حظا للفوز بالمنصب بعد تخلي بوشماوي في آخر لحظة.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018