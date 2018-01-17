4 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017

شهدت ولايات القيروان وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 التي سجلت 3136 حالة احتجاج اجتماعي بعديد الولايات، وفق ما كشفت عنه نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي.

وأوضح المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، ان شهر اكتوبر 2017 عرف أكبر عدد للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية بلغ 1243 تحركا في حين شهد تراجعا تدريجيا خلال شهري نوفمبر (1036 تحركا) وديسمبر (857 تحركا)، مؤكدا من جهة اخرى تسجيل تطور في الاحتجاجات الفردية التي تكون اما عبر وسائل الاعلام او بتنفيذ اضرابات الجوع.

وبينت تقارير المرصد الاجتماعي التونسي ان من بين اهم اسباب الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة خلال شهر ديسمبر، الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة التي زادت في تازم الاحتجاجات وذلك على خلفية ما تلا زيارات سابقة من وعود لم يتم تحقيقها.

واضاف السحباني من جهة اخرى انه تم رصد 165 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 بلغت في شهر نوفمبر 61 حالة في حين عرف شهر اكتوبر تسجيل 60 حالة انتحار ومحاولة انتحار مبرزا ان هذا العدد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي ليبلغ فقط 44 حالة.

وبين ذات المتحدث ان المعدل الشهري لحالات الانتحار الفعلية قد بلغ خلال السنة الماضية حوالي 40 حالة شهريا مبرزا ان حالات الانتحار لدى الاطفال قد بلغت 3 حالات خلال شهر اكتوبر و4 حالات خلال شهر نوفمبر و4 حالات ايضا خلال شهر ديسمبر.