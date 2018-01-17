4 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017

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شهدت ولايات القيروان وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 التي سجلت 3136 حالة احتجاج اجتماعي بعديد الولايات، وفق ما كشفت عنه نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي.
وأوضح المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، ان شهر اكتوبر 2017 عرف أكبر عدد للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية بلغ 1243 تحركا في حين شهد تراجعا تدريجيا خلال شهري نوفمبر (1036 تحركا) وديسمبر (857 تحركا)، مؤكدا من جهة اخرى تسجيل تطور في الاحتجاجات الفردية التي تكون اما عبر وسائل الاعلام او بتنفيذ اضرابات الجوع.
وبينت تقارير المرصد الاجتماعي التونسي ان من بين اهم اسباب الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة خلال شهر ديسمبر، الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة التي زادت في تازم الاحتجاجات وذلك على خلفية ما تلا زيارات سابقة من وعود لم يتم تحقيقها.
واضاف السحباني من جهة اخرى انه تم رصد 165 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 بلغت في شهر نوفمبر 61 حالة في حين عرف شهر اكتوبر تسجيل 60 حالة انتحار ومحاولة انتحار مبرزا ان هذا العدد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي ليبلغ فقط 44 حالة.
وبين ذات المتحدث ان المعدل الشهري لحالات الانتحار الفعلية قد بلغ خلال السنة الماضية حوالي 40 حالة شهريا مبرزا ان حالات الانتحار لدى الاطفال قد بلغت 3 حالات خلال شهر اكتوبر و4 حالات خلال شهر نوفمبر و4 حالات ايضا خلال شهر ديسمبر.
شهدت ولايات القيروان وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 التي سجلت 3136 حالة احتجاج اجتماعي بعديد الولايات، وفق ما كشفت عنه نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي.
وأوضح المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، ان شهر اكتوبر 2017 عرف أكبر عدد للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية بلغ 1243 تحركا في حين شهد تراجعا تدريجيا خلال شهري نوفمبر (1036 تحركا) وديسمبر (857 تحركا)، مؤكدا من جهة اخرى تسجيل تطور في الاحتجاجات الفردية التي تكون اما عبر وسائل الاعلام او بتنفيذ اضرابات الجوع.
وبينت تقارير المرصد الاجتماعي التونسي ان من بين اهم اسباب الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة خلال شهر ديسمبر، الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة التي زادت في تازم الاحتجاجات وذلك على خلفية ما تلا زيارات سابقة من وعود لم يتم تحقيقها.
واضاف السحباني من جهة اخرى انه تم رصد 165 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 بلغت في شهر نوفمبر 61 حالة في حين عرف شهر اكتوبر تسجيل 60 حالة انتحار ومحاولة انتحار مبرزا ان هذا العدد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي ليبلغ فقط 44 حالة.
وبين ذات المتحدث ان المعدل الشهري لحالات الانتحار الفعلية قد بلغ خلال السنة الماضية حوالي 40 حالة شهريا مبرزا ان حالات الانتحار لدى الاطفال قد بلغت 3 حالات خلال شهر اكتوبر و4 حالات خلال شهر نوفمبر و4 حالات ايضا خلال شهر ديسمبر.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018