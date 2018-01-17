المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

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صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، بموافقة 139 نائبا، دون تسجيل أي إحتفاظ أو رفض، وذلك بعد أن كان قد صادق أمس الثلاثاء على 13 فصلا من فصول هذا المشروع والبالغ عددها 85 فصلا.
وتم خلال الجلسة العامة التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو وحضرها وزير العدل، غازي الجريبي، المصادقة على جملة الفصول من 14 إلى 85، بأغلبية تصويت تراوحت بين 113 و138 صوتا مؤيدا، في حين لم تتعد معارضة أو احتفاظ النواب بأصواتهم ثمانية أصوات. وقد شهدت الجلسة التي حضرها منذ انطلاقها أمس الثلاثاء، عدد هام من عدول التنفيذ، يتقدمهم عميدهم الطاهر بن نصر، قبول بعض التعديلات ورفض أخرى من ذلك أن الفصل 76 سقط في مرحلة أولى قبل أن يصادق عليها النواب بعد إدخال تنقيحات عليه ويتعلق هذا الفصل بالعقوبات التي يتعرض لها عدل التنفيذ.
وإثر التصويت على المشروع برمته واعتماده من قبل الجلسة العامة للبرلمان، قال عميد العدول المنفذين في تصريح للإعلاميين إن هذا القانون الذي سيعوض القانون السابق الصادر في مارس 1995 "سيطور مهنة عدالة التنفيذ في إطار صلاحيات جديدة ستمنح للعدل المنفذ لأداء عمله ولإيصال الحقوق لأصحابها".
ومن جملة الإضافات الأخرى للقانون الجديد، حسب بن نصر، تلك الخاصة بالتسريع في تنفيذ الأحكام القضائية والحق في النفاذ إلى المعلومة والتأمين والمسؤولية المدنية، إلى جانب الإجراءات الجديدة المتعلقة بتكوين العدل المنفذ في المعهد الأعلى للقضاء لمدة سنتين كاملتين إضافة الى التكوين المستمر".
وبخصوص النظام الداخلي لعدول التنفيذ وميثاق شرف المهنة والتي تطرق إليها النواب خلال النقاش العام أمس، قال بن نصر "إن القانون الجديد للمهنة يمثل منطلقا هاما لعمادة العدول المنفذين في إعداد مشروع النظام الداخلي وميثاق الشرف"، مضيفا أن العمادة أعدت جزءا هاما من مشروع النظام الداخلي والميثاق وهو ما ستصادق عليه جلسة عامة لعمادة عدول التنفيذ، بعد القيام باستشارة موسعة لغرفها في الجهات.
وكان وزير العدل، غازي الجريبي ذكر أمس خلال ردّه على مداخلات النواب، أن الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان "ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ أحكام القضاء، بصفة أيسر وأسرع".
واعتبر أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو "حلقة من ضمن حلقات إصلاح المنظومة القضائية. كما أنه مشروع متناغم مع أحكام الدستور التونسي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام".
وبعد أن ذكر باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تعهد الوزير بعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين معدلا، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتمّ تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، بموافقة 139 نائبا، دون تسجيل أي إحتفاظ أو رفض، وذلك بعد أن كان قد صادق أمس الثلاثاء على 13 فصلا من فصول هذا المشروع والبالغ عددها 85 فصلا.
وتم خلال الجلسة العامة التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو وحضرها وزير العدل، غازي الجريبي، المصادقة على جملة الفصول من 14 إلى 85، بأغلبية تصويت تراوحت بين 113 و138 صوتا مؤيدا، في حين لم تتعد معارضة أو احتفاظ النواب بأصواتهم ثمانية أصوات. وقد شهدت الجلسة التي حضرها منذ انطلاقها أمس الثلاثاء، عدد هام من عدول التنفيذ، يتقدمهم عميدهم الطاهر بن نصر، قبول بعض التعديلات ورفض أخرى من ذلك أن الفصل 76 سقط في مرحلة أولى قبل أن يصادق عليها النواب بعد إدخال تنقيحات عليه ويتعلق هذا الفصل بالعقوبات التي يتعرض لها عدل التنفيذ.
وإثر التصويت على المشروع برمته واعتماده من قبل الجلسة العامة للبرلمان، قال عميد العدول المنفذين في تصريح للإعلاميين إن هذا القانون الذي سيعوض القانون السابق الصادر في مارس 1995 "سيطور مهنة عدالة التنفيذ في إطار صلاحيات جديدة ستمنح للعدل المنفذ لأداء عمله ولإيصال الحقوق لأصحابها".
ومن جملة الإضافات الأخرى للقانون الجديد، حسب بن نصر، تلك الخاصة بالتسريع في تنفيذ الأحكام القضائية والحق في النفاذ إلى المعلومة والتأمين والمسؤولية المدنية، إلى جانب الإجراءات الجديدة المتعلقة بتكوين العدل المنفذ في المعهد الأعلى للقضاء لمدة سنتين كاملتين إضافة الى التكوين المستمر".
وبخصوص النظام الداخلي لعدول التنفيذ وميثاق شرف المهنة والتي تطرق إليها النواب خلال النقاش العام أمس، قال بن نصر "إن القانون الجديد للمهنة يمثل منطلقا هاما لعمادة العدول المنفذين في إعداد مشروع النظام الداخلي وميثاق الشرف"، مضيفا أن العمادة أعدت جزءا هاما من مشروع النظام الداخلي والميثاق وهو ما ستصادق عليه جلسة عامة لعمادة عدول التنفيذ، بعد القيام باستشارة موسعة لغرفها في الجهات.
وكان وزير العدل، غازي الجريبي ذكر أمس خلال ردّه على مداخلات النواب، أن الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان "ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ أحكام القضاء، بصفة أيسر وأسرع".
واعتبر أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو "حلقة من ضمن حلقات إصلاح المنظومة القضائية. كما أنه مشروع متناغم مع أحكام الدستور التونسي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام".
وبعد أن ذكر باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تعهد الوزير بعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين معدلا، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتمّ تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018