إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفر معلومات، تمكنت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة من ضبط شاحنتي نقل خفيف مخفيتين بإحدى الضيعات الفلاحية الكائنة بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة على متنها 03 اشخاص وبتفتيشهما تبين أنهما محملتين بـ 2000 كلغ (02 أطنان) من مادة النحاس المهرب.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بالمظنون فيهم وحجز الشاحنتين وكمية النحاس.