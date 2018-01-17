الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018

اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على أن يرفع وفديهما علما موحدا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، المقرر عقدها في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء ، أن "الكوريتين اتفقتا على الاشتراك في حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم موحد".

وكانت بيونغ يانغ وسيئول قد اتفقتا على مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المرتقب انعقادها في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

يأتي هذا الاتفاق بعد مباحثات ثنائية بين الكوريتين على مستوى عال تهدف إلى إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال.

وكالات