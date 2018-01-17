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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
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الأولى
الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018 | 16:30

اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على أن يرفع وفديهما علما موحدا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، المقرر عقدها في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء ، أن "الكوريتين اتفقتا على الاشتراك في حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم موحد".

وكانت بيونغ يانغ وسيئول قد اتفقتا على مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المرتقب انعقادها في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

يأتي هذا الاتفاق بعد مباحثات ثنائية بين الكوريتين على مستوى عال تهدف إلى إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال.

وكالات
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الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018 | 16:30

اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على أن يرفع وفديهما علما موحدا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، المقرر عقدها في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء ، أن "الكوريتين اتفقتا على الاشتراك في حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم موحد".

وكانت بيونغ يانغ وسيئول قد اتفقتا على مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المرتقب انعقادها في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

يأتي هذا الاتفاق بعد مباحثات ثنائية بين الكوريتين على مستوى عال تهدف إلى إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال.

وكالات
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