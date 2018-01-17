عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام

يبدو أن تمسك زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بالمهاجم كريم بنزيما، وإصراره على الدفع به أساسيًا، قد ينتهي بالثنائي خارج أسوار النادي الملكي، بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدرب الفرنسي، قد دافع عن مواطنه بنزيما، في أكثر من مناسبة هذا الموسم، رغم تراجع مستوى اللاعب وانخفاض معدله التهديفي.

ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يدرس إقالة زيدان، نهاية الموسم الحالي، وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير، بدلًا منه.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ليس بوكيتينو وحده، الذي يمكن أن ينضم للريال في الصيف المقبل، قادما من توتنهام، ولكن سيأتي معه، مهاجم السبيرز، هاري كين، والذي احتل صدارة هدافي العالم، العام الماضي برصيد 56 هدفًا، متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المصدر: كووورة