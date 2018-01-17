تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض

تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

جد نزاع بين اهالي منطقة الدويرات واهالي منطقة شنني التابعتين لمعتمدية تطاوين الجنوبية، ظهر اليوم الاربعاء، بسبب قطعة أرض مما استوجب تدخل الوحدات الامنية وتحول والي الجهة والمعتمد على عين المكان لفض النزاع والسيطرة على الوضع، وفق ما اكده مصدر مطلع ل"الشروق اون لاين".

وللتذكير، فقد شهدت ولاية تطاوين في مناسبات سابقة نزاعات تطورت حتى الاعتداءات الجسدية بسبب الاراضي الاشتراكية التي اضحت تشكل خطرا يهدد تماسك المجتمع بالجهة في ظل غياب الدولة التي تتمكن من توفير حلول جذرية لهذه المعضلة.