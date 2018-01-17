بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"

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مكتب بنزرت - الشروق اون لاين –ايمان عبد الستار:
القى اعوان مركز الامن الوطني بمدينة بنزرت القبض على الفتاة المورطة في جريمة طعن شاب في احدى الساحات بمدينة بنزرت مفتتح هذا الاسبوع .
والمظنون فيها في العقد الثاني من العمر حيث بينت الابحاث ان خلافا ومناوشات جدت مؤخرا بين الطرفين اللذين تربط بينهما علاقة عاطفية لمدة طويلة .
وقد تم ايقافها بإحدى الحدائق العمومية بمدينة بنزرت . والاحتفاظ بها من اجل ما نسب اليها.
وللإشارة فان المتضرر ابدى وفق مصادرنا رغبته في اسقاط حقه في تتتبع الفتاة المظنون فيها .
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين –ايمان عبد الستار:
القى اعوان مركز الامن الوطني بمدينة بنزرت القبض على الفتاة المورطة في جريمة طعن شاب في احدى الساحات بمدينة بنزرت مفتتح هذا الاسبوع .
والمظنون فيها في العقد الثاني من العمر حيث بينت الابحاث ان خلافا ومناوشات جدت مؤخرا بين الطرفين اللذين تربط بينهما علاقة عاطفية لمدة طويلة .
وقد تم ايقافها بإحدى الحدائق العمومية بمدينة بنزرت . والاحتفاظ بها من اجل ما نسب اليها.
وللإشارة فان المتضرر ابدى وفق مصادرنا رغبته في اسقاط حقه في تتتبع الفتاة المظنون فيها .
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018