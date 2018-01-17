بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين –ايمان عبد الستار:

القى اعوان مركز الامن الوطني بمدينة بنزرت القبض على الفتاة المورطة في جريمة طعن شاب في احدى الساحات بمدينة بنزرت مفتتح هذا الاسبوع .

والمظنون فيها في العقد الثاني من العمر حيث بينت الابحاث ان خلافا ومناوشات جدت مؤخرا بين الطرفين اللذين تربط بينهما علاقة عاطفية لمدة طويلة .

وقد تم ايقافها بإحدى الحدائق العمومية بمدينة بنزرت . والاحتفاظ بها من اجل ما نسب اليها.

وللإشارة فان المتضرر ابدى وفق مصادرنا رغبته في اسقاط حقه في تتتبع الفتاة المظنون فيها .