سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية

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سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة صباح اليوم من الكشف عن عصابة نفذت سلسلة من السرقات على المحلات التجارية بباب بحر بسوسة حيث تم إلقاء القبض على عدد ثلاثة شبان وحجز معدات تستعمل في عمليات الخلع و السرقة بالإضافة إلى هواتف جوالة ومبالغ مالية وكمية من السجائر . حيث تم حجز المسروق واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل ما نسب إليهم في انتظار ختم الأبحاث معهم وإحالتهم على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة صباح اليوم من الكشف عن عصابة نفذت سلسلة من السرقات على المحلات التجارية بباب بحر بسوسة حيث تم إلقاء القبض على عدد ثلاثة شبان وحجز معدات تستعمل في عمليات الخلع و السرقة بالإضافة إلى هواتف جوالة ومبالغ مالية وكمية من السجائر . حيث تم حجز المسروق واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل ما نسب إليهم في انتظار ختم الأبحاث معهم وإحالتهم على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018