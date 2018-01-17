سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة صباح اليوم من الكشف عن عصابة نفذت سلسلة من السرقات على المحلات التجارية بباب بحر بسوسة حيث تم إلقاء القبض على عدد ثلاثة شبان وحجز معدات تستعمل في عمليات الخلع و السرقة بالإضافة إلى هواتف جوالة ومبالغ مالية وكمية من السجائر . حيث تم حجز المسروق واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل ما نسب إليهم في انتظار ختم الأبحاث معهم وإحالتهم على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.