رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على موكب تقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2018. وقد حضر الموكب بالخصوص، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الشؤون الخارجية، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.