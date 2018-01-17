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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
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الوطنية
رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018 | 15:14

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على موكب تقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2018. وقد حضر الموكب بالخصوص، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الشؤون الخارجية، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.

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الوطنية
رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018 | 15:14

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على موكب تقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2018. وقد حضر الموكب بالخصوص، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الشؤون الخارجية، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.

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17 جانفي 2018 السّاعة 15:20
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النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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