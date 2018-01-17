تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي

-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018
تكشف تونس، غدا الخميس، عن برنامج تنموي جديد يحمل اسم "مبادرة رائدة للتنمية المحلية المتكاملة"، يتواصل الى حدود سنة 2022 عبر تمويل يقدمه الاتحاد الاوروبي وتنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية.
ويعرض البرنامج التنموي الجديد خلال ندوة وطنية يحضرها مسؤولون من تونس ومن منظمات اقليمية من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني ومدير المكتب من منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية محمد علي الدياحي ويفتتح اشغالها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري.
ويأتي هذا البرنامج لاستكمال برنامج سابق تحت عنوان "دعم خلق فرص العمل المرافقة للإدماج المهني" المكمل لمنظومات الدولة الذي يشكل العنصر الأول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة والذي استفادت منه 5 ولايات هي: سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مكتب العمل الدولي (2012-2017).
ووجه برنامج "دعم خلق فرص العمل المرافقة للإدماج المهني"، المكمل لمنظومات الدولة، الذي نفذ من خلال التعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الولايات المذكورة وخصص لدعم التدخلات حول تثمين الموارد المحلية وخلق فرص تدريب للمستفيدين بالشراكة مع الجهات الفاعلة بهدف تحسين ظروف العيش وزيادة الدخل المحلي.
تكشف تونس، غدا الخميس، عن برنامج تنموي جديد يحمل اسم "مبادرة رائدة للتنمية المحلية المتكاملة"، يتواصل الى حدود سنة 2022 عبر تمويل يقدمه الاتحاد الاوروبي وتنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية.
ويعرض البرنامج التنموي الجديد خلال ندوة وطنية يحضرها مسؤولون من تونس ومن منظمات اقليمية من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني ومدير المكتب من منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية محمد علي الدياحي ويفتتح اشغالها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري.
ويأتي هذا البرنامج لاستكمال برنامج سابق تحت عنوان "دعم خلق فرص العمل المرافقة للإدماج المهني" المكمل لمنظومات الدولة الذي يشكل العنصر الأول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة والذي استفادت منه 5 ولايات هي: سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مكتب العمل الدولي (2012-2017).
ووجه برنامج "دعم خلق فرص العمل المرافقة للإدماج المهني"، المكمل لمنظومات الدولة، الذي نفذ من خلال التعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الولايات المذكورة وخصص لدعم التدخلات حول تثمين الموارد المحلية وخلق فرص تدريب للمستفيدين بالشراكة مع الجهات الفاعلة بهدف تحسين ظروف العيش وزيادة الدخل المحلي.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018