تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة

نشر مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الأربعاء مجموعة تغريدات متعلقة بالتطاول على الشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال القحطاني في تغريدته الجديدة: "قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر".

وتابع قائلا: "نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله".

وأضاف: "ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام".

واختتم بقوله: "أما تنظيم الحمدين، فلم تر عيني أخبث ولا أكذب منه، ولا أتصور سلاما وازدهارا في المنطقة ما دام في السلطة".

وكالات