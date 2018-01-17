سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين

سيدي بوزيد- الشروق اونلاين - قيس عماري

أصدر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد عبر من خلاله عن رفضه لمداهمة المنازل ليلا والخلط في الايقافات بين ذوي السوابق وتجار المخدرات وشباب الحراك الاجتماعي.

وطالب الفرع الجهوي من خلال البيان بضرورة إطلاق سراح الموقوفين على خلفية المطالب الإقتصادية او الاجتماعية أو على خلفية تدوينات الفايسبوك ودعا إلى التوقف عن المداهمات الليلية التي تساهم في ترويع العائلات وفي توتير المناخ الاجتماعي المتوتر أصلا.

ويذكر ان الوحدات الامنية بسيدي بوزيد قامت خلال اليومين الاخيرين بحملة ايقافات شملت عدد من ابناء الجهة على خلفية الاحداث التي جدت مؤخرا.