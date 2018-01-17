بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء

ستتم مناقشة عملية سحب تونس إلى جانب 7 بلدان أخرى من القائمة السوداء لل"ملاذات الضريبية" خارج الاتحاد الأوروبي خلال إجتماع السفراء الأوروبيين المتوقع عقده، الأربعاء، ببروكسيل.

وسيقع إدراج أسماء البلدان، التي سيتم سحبها، ضمن "قائمة رمادية" أو ما يعرف بـ"القائمة المراقبة". وتضم هذه القائمة 47 بلدا التزمت بتحسين مواصفات الشفافية، التي من شأنها "تحسين مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي"، بحسب الإتحاد الاوروبي.

ورفع سفراء ومسؤولون أوروبيون توصية إلى وزراء المالية للاتحاد بسحب تونس والإمارات وبرباد وغرينادا وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا والبنما من القائمة السوداء للتشريعات الضريبية "غير المتعاونة"، بعد إعراب هذه البلدان عن إلتزامها بالإصلاح، وفق ما أوردته عديد وسائل الإعلام الأوروبية والدولية ومنها "الفايننشل تايمز" وموقع "بوليتيكو الاتحاد الاوروبي".

وانتقدت السلطات التونسية قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء، وعملت بالتعاون مع الطرف الأوروبي على سحب اسمها من هذه القائمة في أقرب الآجال. ويمكن تنفيذ قرار السحب خلال الإجتماع القادم لمجلس "الأعمال الإقتصادية والمالية" المتوقع ليوم 23 جانفي 2018.

وتعتزم تونس ان تقدم، قبل هذا التاريخ، إجراءات والتزامات للرد على الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بنظامها الجبائي المطبق على الصادرات وعلى الخدمات المالية.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن عن القائمة السوداء "للملاذات الضريبية"، التي ضمت 17 بلدا، يوم 5 ديسمبر 2017، إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحلات الجبائية. وطالب بتوفر ثلاثة مقاييس تعلقت بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وارساء اجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهم تاكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، ويتعلق الأمر بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في اطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ مجموعة 20 لاجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرب الجبائي.

وفي حالة سحب تونس من القائمة السوداء فإنها ستنضم لـ50 بلدا آخر ضمن القائمة الرمادية، التي يتم منحها مهلة بسنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الاصلاح الجبائي مع العلم ان البلدان السائرة نحو النمو لديها مهلة اضافية بسنة للقيام بذلك.

وتتم عملية الانضمام الى القائمة الرمادية بشكل رسمي في إطار تمش حذر لمجلس الأعمال الاقتصادية والمالية، الثلاثاء القادم. وستتم مراقبة السياسات الجبائية للبلدان الثمانية، التي ستسحب من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، من قبل الاتحاد الاوروبي، وفق المصادر نفسها.