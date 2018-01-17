زغوان: القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه

تمكن يوم 16 جانفي 2018 مركز الحرس الوطني بجبل الوسط ولاية زغوان من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بمعتمديّة سبيبة ولاية القصرين مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي". وقد تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.