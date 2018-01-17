المنستير: القبض على كهل عمد إلى سرقة مكتب مهندس معماري

تمكنت قوّات الأمن الوطني بالمكنين، مساء أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على كهل في العقد الرابع من عمره، خلال ساعات من تعمدّه سرقة مكتب مهندس معماري بالمنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر أمني (وات).

وأضاف أنه بإذن من النيابة العمومية، داهمت قوّات الأمن الوطني بالمكنين منزل الجاني بالمنطقة أين حجزت لديه حاسوبا وجهاز هاتف وأموالا علاوة على ختمين راجعين بالنظر إلى المستشفى الجهوي بالمكنين.

وتتمثل أطوار السرقة في تعمّد كهل أصيل منطقة المكنين سكب مادة منوّمة قوية الفاعلية في قهوة مهندس معماري، وقيامه بسرقة مكتبه، حسب ذات المصدر.

يشار إلى أن وحدات الأمن الوطني بالمكنين تلقت إشعارا أمنيا من المصالح الأمنية بالمنستير حول مقترف عملية السرقة تمكنت إثرها ببضع ساعات من إلقاء القبض عليه.