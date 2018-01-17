منح "درع الألكسو" للرئيس الجزائري بوتفليقة

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 'الكسو' سعود هلال الحربي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أنه تم منح "درع الألكسو" للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعد أول رئيس عربي يتسلم هذا الدرع، لجهوده في إرساء ثقافة ,الحوار والمصالحة ودعم مسارات التربية والعلوم والثقافة.

وقد تسلم "درع الألكسو" الوزير الاول أحمد أويحيى من المدير العام لمنظمة الألكسو, الذي حل أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام.