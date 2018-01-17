النفيضة: مواطن ينجز قاعة مراجعة لاحدى المدارس الريفية على نفقته الخاصة

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

قام المواطن سمير العمري أصيل جهة قريميط التابعة لمعتمدية النفيضة من إنجاز قاعة مراجعة على نفقته الخاصة بمدرسة قريميط حيث تكفل بنائها وتحسينها كما تم تجهيزها بحواسيب وكتب وقصص مراجعة وقد لاقت هذه البادرة استحسان كبير من طرف أغلب أهالي الجهة.

وفي نفس السياق تحول المندوب الجهوي للتربية صحبة ثلة من الإطارات للاطلاع على هذه البادرة الطبية التي ستمكن التلاميذ من المراجعة فيها وتقيهم برد الشتاء وحر الصيف حيث أكد سمير العمري للشروق اون لاين انه يعتزم مواصلة دعم هذه المؤسسة التربوية من خلال إنجاز بعض المشاريع الآخرة بها حسب تعبيره.