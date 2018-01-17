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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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مواطنون يعطلون تشغيل البئر التي تزود أم العرائس بمياه الشرب
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الأولى
مواطنون يعطلون تشغيل البئر التي تزود أم العرائس بمياه الشرب
17 جانفي 2018 | 13:56

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، أن مجموعة من المواطنين قامت مساء أمس، الثلاثاء، بتعطيل تشغيل البئر العميقة مراطة 2 المزودة لمدينة أم العرائس من ولاية قفصة مدعين ملكيتهم للأرض ومطالبين بتعويضات مادية مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في تزويد المنطقة بمياه الشرب. وأفادت الشركة أن إستئناف التزويد يبقى رهين تمكين مصالح الشركة من إعادة تشغيل واستغلال البئر المذكورة.

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مواطنون يعطلون تشغيل البئر التي تزود أم العرائس بمياه الشرب
17 جانفي 2018 | 13:56

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، أن مجموعة من المواطنين قامت مساء أمس، الثلاثاء، بتعطيل تشغيل البئر العميقة مراطة 2 المزودة لمدينة أم العرائس من ولاية قفصة مدعين ملكيتهم للأرض ومطالبين بتعويضات مادية مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في تزويد المنطقة بمياه الشرب. وأفادت الشركة أن إستئناف التزويد يبقى رهين تمكين مصالح الشركة من إعادة تشغيل واستغلال البئر المذكورة.

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أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
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نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
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طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
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النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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