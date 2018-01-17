مواطنون يعطلون تشغيل البئر التي تزود أم العرائس بمياه الشرب

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، أن مجموعة من المواطنين قامت مساء أمس، الثلاثاء، بتعطيل تشغيل البئر العميقة مراطة 2 المزودة لمدينة أم العرائس من ولاية قفصة مدعين ملكيتهم للأرض ومطالبين بتعويضات مادية مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في تزويد المنطقة بمياه الشرب. وأفادت الشركة أن إستئناف التزويد يبقى رهين تمكين مصالح الشركة من إعادة تشغيل واستغلال البئر المذكورة.