جيش البحر يتمكن من إنقاذ 25 مهاجرا بطريقة غير شرعية

تمكنت وحدة تابعة لجيش البحر، حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الاربعاء، من انقاذ 25 مهاجرا بطريقة غير شرعية كانوا على وشك الغرق على بعد 150 كم من مدينة صفاقس بعد تعطب مركبهم وتدهور العوامل الجوية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، احدهم من تونس وسبعة أشخاص من ليبيا من بينهم طفل عمره 3 سنوات واخر من المغرب وثلاثة أشخاص من مصر وخمسة من السودان وسبعة من بنغلاداش واخر من التشاد. كما صرح المهاجرون أنهم غادروا سواحل زوارة مساء الإثنين 15 جانفي الحالي في إتجاه إيطاليا.

وتم إجلاؤهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، قصد إتمام الإجراءات القانونية في شأنهم وتسليمهم للوحدات الأمنية.