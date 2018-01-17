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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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حزب المبادرة يدعو الحكومة الى استقراء الاحتجاجات الأخيرة والانصات لمشاغل المواطنين
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السياسي
حزب المبادرة يدعو الحكومة الى استقراء الاحتجاجات الأخيرة والانصات لمشاغل المواطنين
17 جانفي 2018 | 12:51

عبّر حزب المبادرة، في بيان له الاربعاء، عن رفضه التام لكل مظاهر الفوضى والعنف والارهاب، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى استقراء الاحتجاجات الأخيرة والانتباه لنبض الشارع والانصات لمشاغل المواطنين ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع في إطار صحوة جماعية تساعد على مجابهة المرحلة والنهوض بالبلاد والإستجابة إلى طموحات التونسيين.

وجدد الحزب، في بيانه الذي أصدره بمناسبة إحيائه للذكرى 66 لثورة 18 جانفي 1952، التعبير عن إيمانه بمبدإ الحوار لفض الخلافات وبأهمية التوافق بين جميع الأطراف لإنقاذ البلاد وإدراك الحلول الملائمة للقضايا المطروحة. كما أكد دعمه ومعاضدته لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد.

وعبر حزب المبادرة في بيانه أيضا عن مساندته لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني والديوانة في المعركة ضدّ الإرهاب والتهريب وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية البلاد واقتصادها وصيانة مؤسسات الدولة.

وأكد أنه سيظل مخلصا للمرجعية الفكرية والسياسية التي يسير عليها في إطار التوجّه البورقيبي الإصلاحي والحداثي ووفيّا للنظام الجمهوري ومنفتحا على تطلعات التونسيين.

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السياسي
حزب المبادرة يدعو الحكومة الى استقراء الاحتجاجات الأخيرة والانصات لمشاغل المواطنين
17 جانفي 2018 | 12:51

عبّر حزب المبادرة، في بيان له الاربعاء، عن رفضه التام لكل مظاهر الفوضى والعنف والارهاب، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى استقراء الاحتجاجات الأخيرة والانتباه لنبض الشارع والانصات لمشاغل المواطنين ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع في إطار صحوة جماعية تساعد على مجابهة المرحلة والنهوض بالبلاد والإستجابة إلى طموحات التونسيين.

وجدد الحزب، في بيانه الذي أصدره بمناسبة إحيائه للذكرى 66 لثورة 18 جانفي 1952، التعبير عن إيمانه بمبدإ الحوار لفض الخلافات وبأهمية التوافق بين جميع الأطراف لإنقاذ البلاد وإدراك الحلول الملائمة للقضايا المطروحة. كما أكد دعمه ومعاضدته لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد.

وعبر حزب المبادرة في بيانه أيضا عن مساندته لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني والديوانة في المعركة ضدّ الإرهاب والتهريب وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية البلاد واقتصادها وصيانة مؤسسات الدولة.

وأكد أنه سيظل مخلصا للمرجعية الفكرية والسياسية التي يسير عليها في إطار التوجّه البورقيبي الإصلاحي والحداثي ووفيّا للنظام الجمهوري ومنفتحا على تطلعات التونسيين.

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هشام المـــؤدب:60 بالمائة من السلاح لـم يتمّ حجزه والسلم الاهلــــي مهـــــدّد
16 جانفي 2018 السّاعة 21:00
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16 جانفي 2018 السّاعة 21:00
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الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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