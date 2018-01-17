سمير ماجول في طريق مفتوح لخلافة بوشماوي

بعد اعلان وداد بوشماوي اليوم وأثناء افتتاح مؤتمر اتحاد الاعراف انسحابها من الترشح لولاية ثالثة للمنظمة اصبح سمير ماجول نائب رئيس المنظمة، والذي وقع انتخابه أمس بالإجماع على رأس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، وحسب التسريبات من كواليس المؤتمر في طريق مفتوح لرئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره يترأس القائمة الأوفر حظا والتي تضم ابرز أعضاء المكتب التنفيذي المنسحب ومنهم هشام اللومي وناصر الجلجلي وحسين معاوية وخليل الغرياني وغيرهم. وكان أعضاء قائمة بوشماوي تمسكوا ببقائها على رأس القائمة ورأس المنظمة لكنها اصرت على الانسحاب.