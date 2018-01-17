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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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سمير ماجول في طريق مفتوح لخلافة بوشماوي
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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الوطنية
سمير ماجول في طريق مفتوح لخلافة بوشماوي
17 جانفي 2018 | 12:45

بعد اعلان وداد بوشماوي اليوم وأثناء افتتاح مؤتمر اتحاد الاعراف انسحابها من الترشح لولاية ثالثة للمنظمة اصبح سمير ماجول نائب رئيس المنظمة، والذي وقع انتخابه أمس بالإجماع على رأس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، وحسب التسريبات من كواليس المؤتمر في طريق مفتوح لرئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره يترأس القائمة الأوفر حظا والتي تضم ابرز أعضاء المكتب التنفيذي المنسحب  ومنهم هشام اللومي وناصر الجلجلي وحسين معاوية وخليل الغرياني وغيرهم. وكان أعضاء قائمة بوشماوي تمسكوا ببقائها على رأس القائمة ورأس المنظمة لكنها اصرت على الانسحاب.

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الوطنية
سمير ماجول في طريق مفتوح لخلافة بوشماوي
17 جانفي 2018 | 12:45

بعد اعلان وداد بوشماوي اليوم وأثناء افتتاح مؤتمر اتحاد الاعراف انسحابها من الترشح لولاية ثالثة للمنظمة اصبح سمير ماجول نائب رئيس المنظمة، والذي وقع انتخابه أمس بالإجماع على رأس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، وحسب التسريبات من كواليس المؤتمر في طريق مفتوح لرئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره يترأس القائمة الأوفر حظا والتي تضم ابرز أعضاء المكتب التنفيذي المنسحب  ومنهم هشام اللومي وناصر الجلجلي وحسين معاوية وخليل الغرياني وغيرهم. وكان أعضاء قائمة بوشماوي تمسكوا ببقائها على رأس القائمة ورأس المنظمة لكنها اصرت على الانسحاب.

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المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018 السّاعة 15:54
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انعقدت اليوم...
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طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018 السّاعة 15:20
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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