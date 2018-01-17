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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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المنتخب التونسي لكرة القدم ينهي تحضيراته بالدوحة
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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الأولى
المنتخب التونسي لكرة القدم ينهي تحضيراته بالدوحة
17 جانفي 2018 | 12:41

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم صباح اليوم الاربعاء تربصه الاعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة باجراء حصة تدريبية بمركب اسباير خصصها الاطار الفني للعناية بالجانب البدني والتنشيط العضلي بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين. وكان هذا التربص انطلق يوم 2 جانفي الجاري بمشاركة اللاعبين الناشطين بتونس استعدادا لمونديال روسيا 2018. وسيعود وفد المنتخب التونسي الى ارض الوطن غدا الخميس. ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات انقلترا وبلجيكا وبنما.

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الأولى
المنتخب التونسي لكرة القدم ينهي تحضيراته بالدوحة
17 جانفي 2018 | 12:41

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم صباح اليوم الاربعاء تربصه الاعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة باجراء حصة تدريبية بمركب اسباير خصصها الاطار الفني للعناية بالجانب البدني والتنشيط العضلي بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين. وكان هذا التربص انطلق يوم 2 جانفي الجاري بمشاركة اللاعبين الناشطين بتونس استعدادا لمونديال روسيا 2018. وسيعود وفد المنتخب التونسي الى ارض الوطن غدا الخميس. ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات انقلترا وبلجيكا وبنما.

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أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
المزيد >>
نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
المزيد >>
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
المزيد >>
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النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
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