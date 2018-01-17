المنتخب التونسي لكرة القدم ينهي تحضيراته بالدوحة

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم صباح اليوم الاربعاء تربصه الاعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة باجراء حصة تدريبية بمركب اسباير خصصها الاطار الفني للعناية بالجانب البدني والتنشيط العضلي بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين. وكان هذا التربص انطلق يوم 2 جانفي الجاري بمشاركة اللاعبين الناشطين بتونس استعدادا لمونديال روسيا 2018. وسيعود وفد المنتخب التونسي الى ارض الوطن غدا الخميس. ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات انقلترا وبلجيكا وبنما.