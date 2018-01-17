يوسف الشاهد يعلن عن تفاصيل برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

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اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
ويقوم البرنامج على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.
وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:
- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا
- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص
- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء
- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة
- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء
- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما
-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام
- مراجعةً منظومةً الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس
اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
ويقوم البرنامج على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.
وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:
- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا
- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص
- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء
- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة
- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء
- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما
-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام
- مراجعةً منظومةً الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018