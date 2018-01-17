الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
يوسف الشاهد يعلن عن تفاصيل برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
الأولى
يوسف الشاهد يعلن عن تفاصيل برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
17 جانفي 2018 | 12:35

اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

ويقوم البرنامج على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.

وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:

- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا

- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص

- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء

- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة

- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء

- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما

-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام

- مراجعةً منظومةً الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس

تقرؤون أيضا
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018 السّاعة 17:47
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
المزيد >>
اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018 السّاعة 17:42
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
المزيد >>
نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
المزيد >>
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
يوسف الشاهد يعلن عن تفاصيل برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
17 جانفي 2018 | 12:35

اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

ويقوم البرنامج على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.

وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:

- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا

- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص

- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء

- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة

- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء

- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما

-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام

- مراجعةً منظومةً الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس

تقرؤون أيضا
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018 السّاعة 17:47
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
المزيد >>
اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018 السّاعة 17:42
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
المزيد >>
نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
المزيد >>
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
﻿