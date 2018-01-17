يوسف الشاهد يعلن عن تفاصيل برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

ويقوم البرنامج على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.

وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:

- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا

- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص

- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء

- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة

- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء

- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما

-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام

- مراجعةً منظومةً الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس