الرابطة 2: برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة

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15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
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14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
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14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
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14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 19 و20 جانفي الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:
المجموعة الاولى
الجمعة 19 جانفي
في المرسى
مستقبل المرسى - امل حمام سوسة
في بنزرت (البصيري -دون حضور الجمهور)
ستير جرزونة - مستقبل القصرين
في قربة
النادي القربي - جمعية اريانة
في صفاقس - 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - نادي محيط قرقنة
في تطاوين
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة
المجموعة الثانية
الجمعة 19 جانفي
في منزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة - جمعية جربة
في جندوبة (اشتراكات فقط)
جندوبة الرياضية - مستقبل سليمان
في اولاد حفوز
اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي
السبت 20 جانفي
في الرجيش
هلال الشابة - الملعب الصفاقسي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 19 و20 جانفي الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:
المجموعة الاولى
الجمعة 19 جانفي
في المرسى
مستقبل المرسى - امل حمام سوسة
في بنزرت (البصيري -دون حضور الجمهور)
ستير جرزونة - مستقبل القصرين
في قربة
النادي القربي - جمعية اريانة
في صفاقس - 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - نادي محيط قرقنة
في تطاوين
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة
المجموعة الثانية
الجمعة 19 جانفي
في منزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة - جمعية جربة
في جندوبة (اشتراكات فقط)
جندوبة الرياضية - مستقبل سليمان
في اولاد حفوز
اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي
السبت 20 جانفي
في الرجيش
هلال الشابة - الملعب الصفاقسي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018