تفاصيل جديدة حول قضية "تعذيب وتجويع 13 شقيقا وشقيقة" بأميركا

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قالت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما وكانت وراء فضح قضية "تعذيب والدين لأطفالهما الـ13" إنها كانت خائفة من أن يتم القبض عليها وقتلها.
ووفق ما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة الشجاعة تمكنت من الهرب من نافذة المنزل ثم اتصلت بالشرطة لإبلاغها بوجود إخوانها الـ12 (تتراوح أعمارهم بين سنتين و29 سنة) مقيدين ومعذبين في المنزل.
وألقت الشرطة القبض على الوالدين ديفيد ألين توربين (57 عاما) ولويز أنا توربين (49 عاما) في أحد المنازل في بيريس بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وشوهد الأطفال الـ13، من طرف الجيران، خلال إحدى الليالي وهم يبحثون في صناديق فرز النفايات قرب المنزل.
وذكر جارهم أندرو سانتيلان أن الأطفال يخرجون في الليل فقط، مضيفا "جارتنا كانت تمزح ذات يوم ووصفتهم بعائلة مصاصي الدماء".
وأوضحت "ديلي ميل" أنه ليس من المعروف إلى حدود الساعة منذ متى والأطفال يتعرضون للتعذيب، مشيرة إلى أن "السبب أيضا مايزال مجهولا".
ونقلت الصحيفة عن الفتاة قولها إنها كانت خائفة من أن يقبض والداها عليها خلال عملية الهروب، مضيفة "كانا سيقتلانني".
وأضافت "ديلي ميل" أن "الفتاة كانت شجاعة عندما غادرت البيت من خلال النافذة واتصلت بالرقم 911 والتقت ضباط الشرطة لتريهم آثار التعذيب الظاهرة على جسدها".
وجرى نقل كل الإخوة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، على أن تسعى خدمات الأطفال إلى إصدار أمر قضائي يتيح لها الإشراف عليهم.
ووجهت الشرطة في مقاطعة ريفرسايد إلى الوالدين تهمة التعذيب وتعريض حياة الأطفال للخطر.
وقالت الشرطة إنها عثرت على عدد من الأطفال "مكبلين بالسلاسل في أسرتهم داخل بيوت مظلمة وذات رائحة كريهة".
كما أوضحت أن 6 من الأبناء هم من القصر، بينما تجاوز السبعة الآخرون 18 عاما.
قالت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما وكانت وراء فضح قضية "تعذيب والدين لأطفالهما الـ13" إنها كانت خائفة من أن يتم القبض عليها وقتلها.
ووفق ما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة الشجاعة تمكنت من الهرب من نافذة المنزل ثم اتصلت بالشرطة لإبلاغها بوجود إخوانها الـ12 (تتراوح أعمارهم بين سنتين و29 سنة) مقيدين ومعذبين في المنزل.
وألقت الشرطة القبض على الوالدين ديفيد ألين توربين (57 عاما) ولويز أنا توربين (49 عاما) في أحد المنازل في بيريس بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وشوهد الأطفال الـ13، من طرف الجيران، خلال إحدى الليالي وهم يبحثون في صناديق فرز النفايات قرب المنزل.
وذكر جارهم أندرو سانتيلان أن الأطفال يخرجون في الليل فقط، مضيفا "جارتنا كانت تمزح ذات يوم ووصفتهم بعائلة مصاصي الدماء".
وأوضحت "ديلي ميل" أنه ليس من المعروف إلى حدود الساعة منذ متى والأطفال يتعرضون للتعذيب، مشيرة إلى أن "السبب أيضا مايزال مجهولا".
ونقلت الصحيفة عن الفتاة قولها إنها كانت خائفة من أن يقبض والداها عليها خلال عملية الهروب، مضيفة "كانا سيقتلانني".
وأضافت "ديلي ميل" أن "الفتاة كانت شجاعة عندما غادرت البيت من خلال النافذة واتصلت بالرقم 911 والتقت ضباط الشرطة لتريهم آثار التعذيب الظاهرة على جسدها".
وجرى نقل كل الإخوة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، على أن تسعى خدمات الأطفال إلى إصدار أمر قضائي يتيح لها الإشراف عليهم.
ووجهت الشرطة في مقاطعة ريفرسايد إلى الوالدين تهمة التعذيب وتعريض حياة الأطفال للخطر.
وقالت الشرطة إنها عثرت على عدد من الأطفال "مكبلين بالسلاسل في أسرتهم داخل بيوت مظلمة وذات رائحة كريهة".
كما أوضحت أن 6 من الأبناء هم من القصر، بينما تجاوز السبعة الآخرون 18 عاما.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018