توزر: شابة تؤمن حصصا مجانية في العلاج الطبيعي بالمستشفى المحلي بحزوة

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اختارت الشابة ياسمينة بن سعيد الحاصلة على شهادة جامعية في اختصاص العلاج الطبيعي في 2016 التطوع لأجل أبناء منطقتها بتأمين حصص مجانية في العلاج الطبيعي وأساسا لفائدة الأطفال والرضع بالمستشفى المحلي بحزوة في بادرة منها لتخفيف عبء التنقل الى مدن توزر أو نفطة على المرضى.
وقالت في تصريح لوات اليوم إن مبادرتها التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري جاءت إثر ملاحظتها افتقار المستشفى المحلي لمثل هذه الاختصاصات رغم حاجة سكان المنطقة إليها وافتقاره لعديد المعدات الطبية الضرورية لا سيما وأن معتمدية حزوة الحدودية أضحت ممرا رئيسيا في السنوات الأخيرة في اتجاه الجزائر وللجزائريين في اتجاه المدن التونسية بما يدعو الى ضرورة تحسين الخدمات الطبية.
وأضافت أن سكان المنطقة ما زالوا يتكبدون مشقة التنقل الى نفطة وتوزر للحصول على خدمات أساسية منها العلاج الطبيعي والولادة مبرزة أن المبادرة قد تشجع عددا آخر من أبناء المنطقة خريجي بعض الاختصاصات الطبية تقديم خدمات مجانية في انتظار تعزيز المستشفى الجهوي باختصاصات وخدمات طبية أخرى.
وستواصل ياسمينة بن سعيد نشاطها التطوعي في الفترة القادمة الى حين تقرر فيها وزارة الاشراف توفير مثل هذه الخدمات الطبية في المستشفيات المحلية بعدما وجدت تجاوبا من إدارة المستشفى فتم تخصيص قاعة لها وبعض المهدات الطبية فضلا عن معدات خاصة اقتنتها لتوفر من خلالها خدمة جيدة للمرضى معبرة عن أملها أن تحظى معتمدية حزوة بخدمات صحية ترتقي الى مستوى تطلعات السكان بانتداب مختصين على غرار العلاج الطبيعي والقابلات.
صورة توضيحية
اختارت الشابة ياسمينة بن سعيد الحاصلة على شهادة جامعية في اختصاص العلاج الطبيعي في 2016 التطوع لأجل أبناء منطقتها بتأمين حصص مجانية في العلاج الطبيعي وأساسا لفائدة الأطفال والرضع بالمستشفى المحلي بحزوة في بادرة منها لتخفيف عبء التنقل الى مدن توزر أو نفطة على المرضى.
وقالت في تصريح لوات اليوم إن مبادرتها التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري جاءت إثر ملاحظتها افتقار المستشفى المحلي لمثل هذه الاختصاصات رغم حاجة سكان المنطقة إليها وافتقاره لعديد المعدات الطبية الضرورية لا سيما وأن معتمدية حزوة الحدودية أضحت ممرا رئيسيا في السنوات الأخيرة في اتجاه الجزائر وللجزائريين في اتجاه المدن التونسية بما يدعو الى ضرورة تحسين الخدمات الطبية.
وأضافت أن سكان المنطقة ما زالوا يتكبدون مشقة التنقل الى نفطة وتوزر للحصول على خدمات أساسية منها العلاج الطبيعي والولادة مبرزة أن المبادرة قد تشجع عددا آخر من أبناء المنطقة خريجي بعض الاختصاصات الطبية تقديم خدمات مجانية في انتظار تعزيز المستشفى الجهوي باختصاصات وخدمات طبية أخرى.
وستواصل ياسمينة بن سعيد نشاطها التطوعي في الفترة القادمة الى حين تقرر فيها وزارة الاشراف توفير مثل هذه الخدمات الطبية في المستشفيات المحلية بعدما وجدت تجاوبا من إدارة المستشفى فتم تخصيص قاعة لها وبعض المهدات الطبية فضلا عن معدات خاصة اقتنتها لتوفر من خلالها خدمة جيدة للمرضى معبرة عن أملها أن تحظى معتمدية حزوة بخدمات صحية ترتقي الى مستوى تطلعات السكان بانتداب مختصين على غرار العلاج الطبيعي والقابلات.
صورة توضيحية
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018