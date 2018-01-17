توزر: شابة تؤمن حصصا مجانية في العلاج الطبيعي بالمستشفى المحلي بحزوة

اختارت الشابة ياسمينة بن سعيد الحاصلة على شهادة جامعية في اختصاص العلاج الطبيعي في 2016 التطوع لأجل أبناء منطقتها بتأمين حصص مجانية في العلاج الطبيعي وأساسا لفائدة الأطفال والرضع بالمستشفى المحلي بحزوة في بادرة منها لتخفيف عبء التنقل الى مدن توزر أو نفطة على المرضى.

وقالت في تصريح لوات اليوم إن مبادرتها التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري جاءت إثر ملاحظتها افتقار المستشفى المحلي لمثل هذه الاختصاصات رغم حاجة سكان المنطقة إليها وافتقاره لعديد المعدات الطبية الضرورية لا سيما وأن معتمدية حزوة الحدودية أضحت ممرا رئيسيا في السنوات الأخيرة في اتجاه الجزائر وللجزائريين في اتجاه المدن التونسية بما يدعو الى ضرورة تحسين الخدمات الطبية.

وأضافت أن سكان المنطقة ما زالوا يتكبدون مشقة التنقل الى نفطة وتوزر للحصول على خدمات أساسية منها العلاج الطبيعي والولادة مبرزة أن المبادرة قد تشجع عددا آخر من أبناء المنطقة خريجي بعض الاختصاصات الطبية تقديم خدمات مجانية في انتظار تعزيز المستشفى الجهوي باختصاصات وخدمات طبية أخرى.

وستواصل ياسمينة بن سعيد نشاطها التطوعي في الفترة القادمة الى حين تقرر فيها وزارة الاشراف توفير مثل هذه الخدمات الطبية في المستشفيات المحلية بعدما وجدت تجاوبا من إدارة المستشفى فتم تخصيص قاعة لها وبعض المهدات الطبية فضلا عن معدات خاصة اقتنتها لتوفر من خلالها خدمة جيدة للمرضى معبرة عن أملها أن تحظى معتمدية حزوة بخدمات صحية ترتقي الى مستوى تطلعات السكان بانتداب مختصين على غرار العلاج الطبيعي والقابلات.

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