نابل: حجز طن من السكر و956 لترا من الزيت المدعم

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان

في اطار مراقبة مسالك التوزيع والمنتوجات المدعمة والتصدي لظاهرتي الغش والاحتكار تمكن اعوان التجارة بنابل بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الامنية من حجز كمية هامة من مادة السكر تقدر ب1,1 طن و956 لترا من الزيت النباتي المدعم بكل من مدينتي بني خلاد وقربة ثبت بعد المعاينة وفق ما اكده عمر الوحيشي متفقد شؤون اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل لموقع الشروق اون لاين انه قد تم الاتجار فيها بصفة غير قانونية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.