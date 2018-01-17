الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نابل: حجز طن من السكر و956 لترا من الزيت المدعم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
الأولى
نابل: حجز طن من السكر و956 لترا من الزيت المدعم
17 جانفي 2018 | 11:37

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان 

في اطار مراقبة مسالك التوزيع والمنتوجات المدعمة والتصدي لظاهرتي الغش والاحتكار تمكن اعوان التجارة بنابل بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الامنية من حجز كمية هامة من مادة السكر تقدر ب1,1 طن و956 لترا من الزيت النباتي المدعم بكل من مدينتي بني خلاد وقربة ثبت بعد المعاينة وفق ما اكده عمر الوحيشي متفقد شؤون اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل  لموقع الشروق اون لاين انه قد تم الاتجار فيها بصفة غير  قانونية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرؤون أيضا
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018 السّاعة 17:47
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
المزيد >>
اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018 السّاعة 17:42
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
المزيد >>
نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
المزيد >>
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نابل: حجز طن من السكر و956 لترا من الزيت المدعم
17 جانفي 2018 | 11:37

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان 

في اطار مراقبة مسالك التوزيع والمنتوجات المدعمة والتصدي لظاهرتي الغش والاحتكار تمكن اعوان التجارة بنابل بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الامنية من حجز كمية هامة من مادة السكر تقدر ب1,1 طن و956 لترا من الزيت النباتي المدعم بكل من مدينتي بني خلاد وقربة ثبت بعد المعاينة وفق ما اكده عمر الوحيشي متفقد شؤون اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل  لموقع الشروق اون لاين انه قد تم الاتجار فيها بصفة غير  قانونية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرؤون أيضا
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018 السّاعة 17:47
بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
المزيد >>
اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018 السّاعة 17:42
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
المزيد >>
نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
المزيد >>
طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018 السّاعة 17:08
تبنت حركة "طالبان" باكستان، مسؤولية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة "بينظير بوتو"، بمدينة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
﻿