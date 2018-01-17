نابل: القبض على 7 اشخاص من بينهم تكفيري كانوا يعتزمون الابحار خلسة

ضبطت يوم امس الثلاثاء دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل 7 أشخاص قاطنين تونس العاصمة اثبتت التحريات معهم انهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية ابحار خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل معتمدية الهوارية. واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان أعمار هذه العناصر تتراوح بين 24 و32 سنة ومن بينهم عنصر تكفيري صادر في شأنه منشور تفتيش من أجل "الانتماء إلى تنظيم ارهابي".

وقد اذنت النيابة العمومية بعد استشارتها لمركز الحرس البحري بالهوارية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.