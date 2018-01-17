باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات

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في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار لمقاومة هذا المرض في ولاية باجة، وبذلك تتضاعف الميزانية المخصصة لهذا المرض، الذي يمس أكثر من 4 بالمائة من قطيع الجهة، بأكثر من 3 مرات مقارنة بالسنة المنقضية التي شهدت تخصيص 100 ألف دينار للغرض، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة اسماعيل الرحيمي.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الترفيع فى الميزانية يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مرض سل الأبقار بين سنتي 2018 و2032 ، وقد تم في إطارها اتخاذ اجراءات لمراقبة القطيع لدى المربي وفي القطاع الدولي المنظم وفى المذابح والمسالخ.
ودعا، في هذا الصدد، المربين الى الانخراط فى برنامج تطهير اسطبلات الجهة من هذا المرض الذي يعد مزمنا منذ عقود لكنه لم يتجاوز المعدلات العادية، مؤكدا ان القطاع المنظم يعد الاكثر مراقبة.
يشار إلى ان قطيع الابقار في ولاية باجة عدّ سنة 2017 قرابة 55 ألف رأس مقارنة بـ59 ألف رأس سنة 2016، ويرجع النقص المقدّر بأكثر من 4 آلاف رأس إلى عدة عوامل منها خاصة التهريب والأمراض.
في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار لمقاومة هذا المرض في ولاية باجة، وبذلك تتضاعف الميزانية المخصصة لهذا المرض، الذي يمس أكثر من 4 بالمائة من قطيع الجهة، بأكثر من 3 مرات مقارنة بالسنة المنقضية التي شهدت تخصيص 100 ألف دينار للغرض، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة اسماعيل الرحيمي.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الترفيع فى الميزانية يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مرض سل الأبقار بين سنتي 2018 و2032 ، وقد تم في إطارها اتخاذ اجراءات لمراقبة القطيع لدى المربي وفي القطاع الدولي المنظم وفى المذابح والمسالخ.
ودعا، في هذا الصدد، المربين الى الانخراط فى برنامج تطهير اسطبلات الجهة من هذا المرض الذي يعد مزمنا منذ عقود لكنه لم يتجاوز المعدلات العادية، مؤكدا ان القطاع المنظم يعد الاكثر مراقبة.
يشار إلى ان قطيع الابقار في ولاية باجة عدّ سنة 2017 قرابة 55 ألف رأس مقارنة بـ59 ألف رأس سنة 2016، ويرجع النقص المقدّر بأكثر من 4 آلاف رأس إلى عدة عوامل منها خاصة التهريب والأمراض.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018