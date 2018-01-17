الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
شروق الجهات
باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات
17 جانفي 2018 | 11:33

في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار لمقاومة هذا المرض في ولاية باجة، وبذلك تتضاعف الميزانية المخصصة لهذا المرض، الذي يمس أكثر من 4 بالمائة من قطيع الجهة، بأكثر من 3 مرات مقارنة بالسنة المنقضية التي شهدت تخصيص 100 ألف دينار للغرض، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة اسماعيل الرحيمي.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الترفيع فى الميزانية يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مرض سل الأبقار بين سنتي 2018 و2032 ، وقد تم في إطارها اتخاذ اجراءات لمراقبة القطيع لدى المربي وفي القطاع الدولي المنظم وفى المذابح والمسالخ.

ودعا، في هذا الصدد، المربين الى الانخراط فى برنامج تطهير اسطبلات الجهة من هذا المرض الذي يعد مزمنا منذ عقود لكنه لم يتجاوز المعدلات العادية، مؤكدا ان القطاع المنظم يعد الاكثر مراقبة.

يشار إلى ان قطيع الابقار في ولاية باجة عدّ سنة 2017 قرابة 55 ألف رأس مقارنة بـ59 ألف رأس سنة 2016، ويرجع النقص المقدّر بأكثر من 4 آلاف رأس إلى عدة عوامل منها خاصة التهريب والأمراض.

تقرؤون أيضا
تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018 السّاعة 15:31
تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري: جد نزاع بين اهالي منطقة الدويرات واهالي منطقة شنني التابعتين لمعتمدية...
المزيد >>
باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات
17 جانفي 2018 السّاعة 11:33
في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار...
المزيد >>
الهوارية: احباط عملية هجرة سرية وايقاف 7 أشخاص
16 جانفي 2018 السّاعة 23:49
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بالهوارية من ايقاف...
المزيد >>
القصرين: تسجيل 3 إصابات بإنفلونز الخنازير نتج عنها وفاة مسنّتين
16 جانفي 2018 السّاعة 22:40
سجّلت ولاية القصرين خلال شهر ديسمبر المنقضي ، 3 إصابات بفيروس إنفلونزا الخنازير "هاتش 1 ان 1 "، نتج عنها وفاة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات
17 جانفي 2018 | 11:33

في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار لمقاومة هذا المرض في ولاية باجة، وبذلك تتضاعف الميزانية المخصصة لهذا المرض، الذي يمس أكثر من 4 بالمائة من قطيع الجهة، بأكثر من 3 مرات مقارنة بالسنة المنقضية التي شهدت تخصيص 100 ألف دينار للغرض، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة اسماعيل الرحيمي.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الترفيع فى الميزانية يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مرض سل الأبقار بين سنتي 2018 و2032 ، وقد تم في إطارها اتخاذ اجراءات لمراقبة القطيع لدى المربي وفي القطاع الدولي المنظم وفى المذابح والمسالخ.

ودعا، في هذا الصدد، المربين الى الانخراط فى برنامج تطهير اسطبلات الجهة من هذا المرض الذي يعد مزمنا منذ عقود لكنه لم يتجاوز المعدلات العادية، مؤكدا ان القطاع المنظم يعد الاكثر مراقبة.

يشار إلى ان قطيع الابقار في ولاية باجة عدّ سنة 2017 قرابة 55 ألف رأس مقارنة بـ59 ألف رأس سنة 2016، ويرجع النقص المقدّر بأكثر من 4 آلاف رأس إلى عدة عوامل منها خاصة التهريب والأمراض.

تقرؤون أيضا
تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018 السّاعة 15:31
تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري: جد نزاع بين اهالي منطقة الدويرات واهالي منطقة شنني التابعتين لمعتمدية...
المزيد >>
باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات
17 جانفي 2018 السّاعة 11:33
في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار...
المزيد >>
الهوارية: احباط عملية هجرة سرية وايقاف 7 أشخاص
16 جانفي 2018 السّاعة 23:49
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بالهوارية من ايقاف...
المزيد >>
القصرين: تسجيل 3 إصابات بإنفلونز الخنازير نتج عنها وفاة مسنّتين
16 جانفي 2018 السّاعة 22:40
سجّلت ولاية القصرين خلال شهر ديسمبر المنقضي ، 3 إصابات بفيروس إنفلونزا الخنازير "هاتش 1 ان 1 "، نتج عنها وفاة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎ ايقاف المحامي عماد بن حليمة 4 سنوات عن مباشرة المهنة أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا الشاهد يرفض تعيين الصادق القربي "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
﻿