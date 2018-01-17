باحة: تضاعف الاعتمادات المخصصة لمقاومة مرض سل الابقار بأكثر من 3 مرات

في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى القضاء على مرض سل الأبقار، رُصدت بعنوان سنة 2018 اعتمادات بقيمة 350 ألف دينار لمقاومة هذا المرض في ولاية باجة، وبذلك تتضاعف الميزانية المخصصة لهذا المرض، الذي يمس أكثر من 4 بالمائة من قطيع الجهة، بأكثر من 3 مرات مقارنة بالسنة المنقضية التي شهدت تخصيص 100 ألف دينار للغرض، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة اسماعيل الرحيمي.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الترفيع فى الميزانية يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مرض سل الأبقار بين سنتي 2018 و2032 ، وقد تم في إطارها اتخاذ اجراءات لمراقبة القطيع لدى المربي وفي القطاع الدولي المنظم وفى المذابح والمسالخ.

ودعا، في هذا الصدد، المربين الى الانخراط فى برنامج تطهير اسطبلات الجهة من هذا المرض الذي يعد مزمنا منذ عقود لكنه لم يتجاوز المعدلات العادية، مؤكدا ان القطاع المنظم يعد الاكثر مراقبة.

يشار إلى ان قطيع الابقار في ولاية باجة عدّ سنة 2017 قرابة 55 ألف رأس مقارنة بـ59 ألف رأس سنة 2016، ويرجع النقص المقدّر بأكثر من 4 آلاف رأس إلى عدة عوامل منها خاصة التهريب والأمراض.