وزير الصحة: تمتيع العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية يدخل حيز التنفيذ غرة أفريل

قال وزير الصحة، عماد الحمامي، أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الصحية المجانية سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل القادم بعد ضبط قائمة بمن سيشملهم هذا القرار.

وأضاف، عماد الحمامي، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" اليوم الاربعاء، أن "هذا الاجراء لن يشمل كل المعطلين عن العمل" مشيرا الى أن "كلفة هذا القرار ستكون في حدود 500 الف دينار سنويا حيث سينتفع المشمولين بهذا القرار بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية".

وأكد، في سياق متصل، أن "القطاع الصحي ستكون له أولوية قصوى وسيتم في مجلس وزاري اتخاذ قرارات لصالح المؤسسات الصحية" متابعا "سيتم ضخ أموال بطريقة مسترسلة إلى حين خلاص الديون وتوفير الاعتمادات اللازمة والموارد البشرية والتجهيزات".

وبخصوص آخر المعطيات حول فيروس H1N1 أو ما يعرف بانفلوانزا الخنازير، أكد عماد الحمامي أن "الوضع ليس بالوبائي رغم تزايد عدد الوفايات بهذا الفيروس والمقدرة نسبتها ب7 بالمائة".

وفي ما يتعلق برفض رئيس الحكومة تعيين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري أوضح الوزير أن "هناك تفاصيل تتعلق بتفاصيل دواليب الدولة" مؤكدا "لم أعين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بمفردي وافضل عدم الدخول في التفاصيل".

واعتبر، في سياق متصل، أن "توجه الرأي العام سواء نواب أو أحزاب سياسية أو أهل القطاع في رفض المقترح والتجاوب معه مؤشرا إيجابيا للديمقراطية"، وفق ذات المصدر.