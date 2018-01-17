وزير الصحة: تمتيع العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية يدخل حيز التنفيذ غرة أفريل

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قال وزير الصحة، عماد الحمامي، أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الصحية المجانية سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل القادم بعد ضبط قائمة بمن سيشملهم هذا القرار.
وأضاف، عماد الحمامي، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" اليوم الاربعاء، أن "هذا الاجراء لن يشمل كل المعطلين عن العمل" مشيرا الى أن "كلفة هذا القرار ستكون في حدود 500 الف دينار سنويا حيث سينتفع المشمولين بهذا القرار بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية".
وأكد، في سياق متصل، أن "القطاع الصحي ستكون له أولوية قصوى وسيتم في مجلس وزاري اتخاذ قرارات لصالح المؤسسات الصحية" متابعا "سيتم ضخ أموال بطريقة مسترسلة إلى حين خلاص الديون وتوفير الاعتمادات اللازمة والموارد البشرية والتجهيزات".
وبخصوص آخر المعطيات حول فيروس H1N1 أو ما يعرف بانفلوانزا الخنازير، أكد عماد الحمامي أن "الوضع ليس بالوبائي رغم تزايد عدد الوفايات بهذا الفيروس والمقدرة نسبتها ب7 بالمائة".
وفي ما يتعلق برفض رئيس الحكومة تعيين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري أوضح الوزير أن "هناك تفاصيل تتعلق بتفاصيل دواليب الدولة" مؤكدا "لم أعين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بمفردي وافضل عدم الدخول في التفاصيل".
واعتبر، في سياق متصل، أن "توجه الرأي العام سواء نواب أو أحزاب سياسية أو أهل القطاع في رفض المقترح والتجاوب معه مؤشرا إيجابيا للديمقراطية"، وفق ذات المصدر.
قال وزير الصحة، عماد الحمامي، أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الصحية المجانية سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل القادم بعد ضبط قائمة بمن سيشملهم هذا القرار.
وأضاف، عماد الحمامي، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" اليوم الاربعاء، أن "هذا الاجراء لن يشمل كل المعطلين عن العمل" مشيرا الى أن "كلفة هذا القرار ستكون في حدود 500 الف دينار سنويا حيث سينتفع المشمولين بهذا القرار بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية".
وأكد، في سياق متصل، أن "القطاع الصحي ستكون له أولوية قصوى وسيتم في مجلس وزاري اتخاذ قرارات لصالح المؤسسات الصحية" متابعا "سيتم ضخ أموال بطريقة مسترسلة إلى حين خلاص الديون وتوفير الاعتمادات اللازمة والموارد البشرية والتجهيزات".
وبخصوص آخر المعطيات حول فيروس H1N1 أو ما يعرف بانفلوانزا الخنازير، أكد عماد الحمامي أن "الوضع ليس بالوبائي رغم تزايد عدد الوفايات بهذا الفيروس والمقدرة نسبتها ب7 بالمائة".
وفي ما يتعلق برفض رئيس الحكومة تعيين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري أوضح الوزير أن "هناك تفاصيل تتعلق بتفاصيل دواليب الدولة" مؤكدا "لم أعين الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بمفردي وافضل عدم الدخول في التفاصيل".
واعتبر، في سياق متصل، أن "توجه الرأي العام سواء نواب أو أحزاب سياسية أو أهل القطاع في رفض المقترح والتجاوب معه مؤشرا إيجابيا للديمقراطية"، وفق ذات المصدر.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018